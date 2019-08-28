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TC Adalet Bakanı Gül Dr. Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kıbrıs Türkünün Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük ‘ün anıt mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

TC Adalet Bakanı Gül Dr. Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kıbrıs Türkünün Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük ‘ün anıt mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:17
TC Adalet Bakanı Gül Dr. Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kıbrıs Türkünün Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük ‘ün anıt mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

Anıttepe ve Rauf Raif Denktaş adına Cumhuriyet Parkı’nda bulunan TMT Anıtı’nda düzenlenen törenlerde Gül, çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu ve anıt özel defterlerini imzaladı. 

Gül, Anıttepe’de Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak, KKTC’ye gerçekleştirdiğim bu ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.

Kıbrıs Türkünün eşsiz varoluş ve egemenlik mücadelesinde ortaya koyduğunuz tarihi liderliği şükranla anıyoruz.

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Türkiye Cumhuriyeti, haklı davasında daima Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecek.

Ruhunuz şad olsun” 

Rauf Raif Denktaş için ise şu düşüncelerine yer verdi:

“Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş,

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı sıfatıyla, kurucusu olduğunuz KKTC’ye gerçekleştirdiğim ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.

Tarih sizi sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla ömrünün son nefesine kadar Kıbrıs Türkünün haklı davasına adayan lider olarak kaydetmiştir. Kıbrıs Türkünün geleceğine ışık tutan bu liderliğiniz daima şükranla hatırlanacaktır.

Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Türkünün daima yanında olacak ve KKTC’nin huzur ve refahının teminatı olmaya devam edecektir”


 

Son Güncelleme: 28.08.2019 11:31
Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit GülDr Küçük AnıtıDenktaş Anıt
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