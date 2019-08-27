TC Adalet Bakanı Gül bu akşam KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu akşam saat 21.15’te KKTC’ye geliyor.

Gül, resmi temasları çerçevesinde yarın ilk olarak saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek, ardından 10.35’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve 11.10’da Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül saat 11.45’te İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşecek, görüşmenin ardından basın açıklaması yapılacak.



Gül, yarın saat 21.50’de KKTC’den ayrılacak.