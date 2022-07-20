TBMM’den Cumhurbaşkanı Tatar’ın Ortaya Koyduğu Vizyona Tam Destek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla KKTC’de bulunan TBMM Başkan Vekili Celal Adan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan ve TBMM heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümünde TBMM heyetini KKTC’de görmekten dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a saygılarını iletti.

Kıbrıs Türk halkının 1974 öncesi yaşadığı acılara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı direnmeyi bilmiştir çünkü arkasında her zaman güvendiği Anavatan Türkiye olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına saldıran EOKA’nın Kıbrıs Adası’nı Yunan Adası olarak görme hayali içinde olduklarını belirterek Rumların, Ege Adaları’nda olduğu gibi Kıbrıs Adası’nın Yunanistan’a bağlanması hedefinde olduklarını 1950’li ve 60’lı yılların tutanaklarında görüldüğünü anlattı.

-Cumhurbaşkanı Tatar: “Türk-Yunan dengesinin korunması son derece önemli”

Kıbrıs Türklerinin uluslararası antlaşmalardan gelen müktesep hakları olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki Türk-Yunan dengesinin korunmasının önemine dikkat çekti. Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılıklı güvenliği bakımından ilişkilerin daha da perçinleşmesinin önemini dile getiren Cumhurbaşkanı, Mavi Vatan’da jeostratejik, jeopolitik ve konjonktüre bağlı olarak ekonomik münhasır bölgede, karada, denizlerde, hava sahasında ve fır hattında hak ve hukukun korunmasının gerekliliğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “sıfır asker, sıfır garanti” şeklindeki bir formülü Kıbrıs Türk halkının asla kabul etmeyeceğini ve Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğini belirterek Kıbrıs Türk halkının refahı için Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

-TBMM’den Cumhurbaşkanı Tatar’a tam destek

TBMM Başkan Vekili Celal Adan da kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a TBMM olarak tam destek verdiklerinin altını çizdi.

Adan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti paylaşarak TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Üyeleri’nin selamlarını iletti.

Celal Adan, Yüce Meclis’in Kıbrıs davasını yakından takip ettiğini, Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu her alanda korunması yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ve Kıbrıs Türk halkının iradesinin tüm dünyada duyulması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

- “Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu vizyona ve eşitlik temelinde sunulan iş birliği önerilerine tam destek”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın sunduğu çözüm vizyonunun gerçekçi bir yol haritası sunduğunu belirten Adan, Kıbrıs Rumlarının adanın tek sahibi oldukları şeklindeki zihniyetinin çözümü engellediğini kaydetti.

Adada çözümün yolunu açacak yeni müzakere sürecinin ancak iki tarafın egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teşhir edilmesi ile başlayabileceğini kaydeden Adan, iki devletin bu şekilde iş birliği modellerini müzakere edebileceklerini söyleyerek Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu yöndeki vizyonuna TBMM’nin tam destek verdiğini vurguladı.

Adan ayrıca, Kıbrıs Türk tarafınca yapılan egemen eşitlik temelindeki iş birliği önerilerine de tam destek belirtti ve hayata geçirilmesi halinde bölgede barış ve istikrara katkı sunacak önerilerin ortak vizyon oluşturulmasına hizmet edeceğine inandığını ifade etti.

- “Maraş açılımıyla atılan adımları destekliyoruz”

Maraş açılımıyla atılan adımları da desteklediklerine işaret eden Adan, Maraş açılımının her iki tarafın faydasına olduğunu, aksi görüşlerin ise Rum tarafının propagandası olduğunu muhataplara izah ettiklerini kaydetti.

Adan, TBMM’nin iş birliğini ve Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve hukukunun korunması yönündeki çalışmaları sürdüreceğini ifade ederek KKTC’yi yok sayan hiçbir girişimin başarılı olmayacağını vurguladı.

KKTC ile birlikte milli davayı kararlılık içinde savunmaya devam edeceklerini kaydeden Adan, KKTC’yi ihtiyaç duyulan tüm alanlarda desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.