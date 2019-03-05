Tbmm Başkanı Şentop, Başbakan Erhürman\'ı Ziyaret Etti



Lefkoşa, 5 Mart 19 : Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Başbakan Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.



Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede, TBMM Başkanı Şentop'a Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve milletvekillerinden oluşan heyet eşlik etti. Görüşmede, Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven de hazır bulundu.



Başbakan Erhürman, TBMM Başkanı Şentop'u Başbakanlık önünde karşıladı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanı olarak ilk yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yapmaktan gurur duyduğunu belirtti.



Başbakan Erhürman'ın Türkiye'de Ombudsman kurumunun kurulmasında büyük emeği olduğunu belirten Şentop, Türkiye Cumhuriyeti ve TBMM olarak KKTC'nin gelişmesi ve Kıbrıs konusuna özel önem ve öncelik verdiklerini söyledi.



Şentop, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güç paylaşımına hazır olmadığını, Kıbrıslı Türklere azınlık hakkı vermek ve mevcut durumun, statükonun devamı istediğini belirterek, bu bakımdan müzakerelerle, sonuç vermeyecek süreçleri yürütmenin Kıbrıs Türk halkına haksızlık olduğunu vurguladı.



Bu yüzden önceliğin Kıbrıs Türk halkının refahını yükseltmek ve KKTC ekonomisini geliştirmek olması gerektiğini belirten Şentop, KKTC'nin ekonomik kalkınması için Türkiye olarak KKTC ile eşgüdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.



Şentop, güçlü bir KKTC'nin barışın tesisi için de önemli olduğunu belirterek, bu çerçevede hükümetin reform çalışmalarına destek verdiklerini, TBMM olarak teknik desteğe hazır olduklarını söyledi.



İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yerli para, milli para üzerinden olması gerektiğini de ifade eden Şentop, iki ülke arasındaki eşsiz birlik ve beraberliğin, karşılıklı temasları artırarak sürdüreceklerini kaydetti.



Şentop, eşgüdüm içinde diyalog ve karşılıklı ziyaretlerin önemli olduğunu söyledi.



ERHÜRMAN



Başbakan Tufan Erhürman da, Şentop ve heyetine "hoş geldiniz" diyerek, KKTC ziyaretinin kendilerine onur verdiğini kaydetti.



Erhürman, KKTC olarak iki sahada birden mücadele verdiklerini belirterek, KKTC'nin refahı için çalıştıklarını vurguladı.



Başbakan Erhürman, Rum liderin tavrının umut verici olmadığını, uluslararası alanda sözlü olarak herkesin Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin çözüm için istekli olduğunu teslim ettiğini ama bunun BM raporlarına yansımadığını kaydetti.



Rum liderin zaman kazanmaya çalıştığını ve statükonun devamını istediğini, bunun için de sürekli değişik fikirler ortaya koyduğunu kaydeden Erhürman, sürece bakıldığında da bunların zamanı uzatmak için taktik olduğunun görüldüğünü ifade etti. Erhürman, Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs konusunda tam bir işbirliği içinde olduklarını söyledi.



Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik kalkınması için çalıştıklarını ifade eden Erhürman, bu konuda da Türkiye ile tam uyum içinde olduklarını kaydetti. Erhürman, zaman zaman ciddi teknik yardıma ihtiyaç duyduklarını ve gerekli desteği her zaman aldıklarını belirterek, "Yapacak çok işimiz var hep birlikte" diye konuştu.



(EMR/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Emir Ertorun. Fotoğraflar: Erol Uysal





