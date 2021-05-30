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TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti Meclisi’nin davetiyle KKTC’de temaslarda bulunuyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyeti Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle KKTC’de temaslarda bulunuyor.

30 Mayıs 2021 Pazar 11:43
TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti Meclisi’nin davetiyle KKTC’de temaslarda bulunuyor
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İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır Başkanlığındaki heyet bu sabah KKTC’ye geldi.
Heyeti Ercan Havalimanında Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Başkan Vekili Salahi Şahiner karşıladı.

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Heyet, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ile Dilekçe Ombudsman Komitesi eski Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay tarafından kabul edilecek.
Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile toplantı yapması planlanan heyetin Çarşamba günü ülkeden ayrılması bekleniyor.
Heyette, Başkan Mihrimah Belma Satır’ın yanı sıra  Kayseri  Milletvekili İsmail Tamer, Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu bulunuyor.

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Son Güncelleme: 30.05.2021 11:49
Anahtar Kelimeler:
KktcMeclisCumhuriyet MeclisTBMM
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