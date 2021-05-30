TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti Meclisi’nin davetiyle KKTC’de temaslarda bulunuyor

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır Başkanlığındaki heyet bu sabah KKTC’ye geldi.

Heyeti Ercan Havalimanında Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Başkan Vekili Salahi Şahiner karşıladı.



Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile toplantı yapması planlanan heyetin Çarşamba günü ülkeden ayrılması bekleniyor.

Heyette, Başkan Mihrimah Belma Satır’ın yanı sıra Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu bulunuyor.