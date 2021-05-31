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TBMM Dilekçe Komisyonu Heyeti Dr. Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle  KKTC’de temaslarda bulunan .Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyeti  Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti. 

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:00
TBMM Dilekçe Komisyonu Heyeti Dr. Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti
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Meclisten verilen bilgiye gör, TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır tarafından anıtlara çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. 
Heyet, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ile Dilekçe Ombudsman Komitesi eski Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay tarafından kabul edilecek. 

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Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile de toplantı yapacak heyetin Çarşamba günü ülkeden ayrılması bekleniyor. 
Heyette, Satır’ın yanı sıra Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu bulunuyor. 
 

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Son Güncelleme: 31.05.2021 13:12
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