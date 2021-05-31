TBMM Dilekçe Komisyonu Heyeti Dr. Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti

Meclisten verilen bilgiye gör, TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır tarafından anıtlara çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ile Dilekçe Ombudsman Komitesi eski Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay tarafından kabul edilecek.



Heyette, Satır’ın yanı sıra Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu bulunuyor.

