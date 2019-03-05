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TBMM Başkanı Mustafa Şentop KKTC’den ayrıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop KKTC’den ayrıldı

05 Mart 2019 Salı 18:43
TBMM Başkanı Mustafa Şentop KKTC’den ayrıldı

Seçildikten sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın davetiyle ilk resmi yurtdışı ziyaretini KKTC’ye yapan  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop,  Azerbaycan’a hareket etmek üzere adadan ayrıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Şentop ve beraberindeki milletvekillerini taşıyan Ana isimli özel uçak  saat 18.25’de Ercan’dan hareket etti.

TBMM heyetini Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Tüğgeneral Tevfik Algan, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, HP Milletvekili Mesut Genç ve diğer yetkililer uğurladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC temasları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi: Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü.

Şentop ayrıca, Dr.Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın anıt mezarlarının yanı sıra, Boğaz Şehitliği’ni ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret etti.

BRT’de canlı yayına katılan Şentop,  Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın onuruna verdiği yemeğe de katıldı.

Son Güncelleme: 06.03.2019 00:34
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