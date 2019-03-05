TBMM Başkanı Mustafa Şentop KKTC’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın davetiyle ilk resmi yurtdışı ziyaretini bugün KKTC’ye yapıyor.

Şentop ve beraberindeki milletvekillerini taşıyan Türkiye Cumhuriyeti’ne ait “Ana” uçağı, saat 10.15’te Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

TBMM heyetini Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Tümgeneral Tevfik Algan Meclis Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Mesut Genç ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop bugün sırasıyla Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarının da bulunduğu TMT anıtını ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya gelecek ve ardından Boğaz Şehitliği’ne ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bugün akşam saatlerinde KKTC’den ayrılması bekleniyor.

HEYETTE KİMLER VAR?

Mustafa Şentop başkanlığındaki TBMM heyetinde TBMM Başkan Vekili CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Türkiye –KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve diğer TBMM yetkilileri yer alıyor.



