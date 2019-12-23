Tayvan National Koahsiung Üniversitesi öğretim üyesi DAÜ’de seminer verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında, DAÜ Turizm Fakültesi iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Tayvan National Koahsiung University of Hospitality and Tourism Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hungchen Hsieh, DAÜ’lü öğrencilerle buluştu. DAÜ Turizm Fakültesi’nde gerçekleşen etkinliğe katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

Etkinliğe, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve öğretim elemanlarının yanı sıra öğrenciler de katıldı. Doç. Dr. Hsieh söz konusu etkinlikte, “International Career Opportunities in Hospitality and Tourism Sector” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Hsieh, ilgiyle izlenen sunumunda, otel işletmeciliği ve pazarlama alanında yaptığı çalışmalardan bahsetti. Doç. Dr. Hsieh kariyerinde bu noktaya nasıl geldiğini özetleyerek, DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.