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Tayvan National Koahsiung Üniversitesi öğretim üyesi DAÜ’de seminer verdi

Doç. Dr. Hungchen Hsieh, DAÜ’lü öğrencilerle buluştu

Tayvan National Koahsiung Üniversitesi öğretim üyesi DAÜ’de seminer verdi

Doç. Dr. Hungchen Hsieh, DAÜ’lü öğrencilerle buluştu

23 Aralık 2019 Pazartesi 18:47
Tayvan National Koahsiung Üniversitesi öğretim üyesi DAÜ’de seminer verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında, DAÜ Turizm Fakültesi iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Tayvan National Koahsiung University of Hospitality and Tourism Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hungchen Hsieh, DAÜ’lü öğrencilerle buluştu. DAÜ Turizm Fakültesi’nde gerçekleşen etkinliğe katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

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Tavsiyeler verdi

Etkinliğe, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve öğretim elemanlarının yanı sıra öğrenciler de katıldı. Doç. Dr. Hsieh söz konusu etkinlikte, “International Career Opportunities in Hospitality and Tourism Sector” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Hsieh, ilgiyle izlenen sunumunda, otel işletmeciliği ve pazarlama alanında yaptığı çalışmalardan bahsetti. Doç. Dr. Hsieh kariyerinde bu noktaya nasıl geldiğini özetleyerek, DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Tayvan National Koahsiung Üniversitesi
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