banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120952
ALTIN
304.599
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8470
EURO
6.5970
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Maliye’den cesur karar!
Maliye’den cesur karar!
KKTC’nin unutulan hastaları
KKTC’nin unutulan hastaları
İkinci perde başladı…
İkinci perde başladı…

Tayfur Sökmen'in ailesi Akıncı'dan özür bekliyor!

Tayfur Sökmen'in ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçteki "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım." ifadelerine tepki gösterdi.

Tayfur Sökmen'in ailesi Akıncı'dan özür bekliyor!

Tayfur Sökmen'in ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçteki "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım." ifadelerine tepki gösterdi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 11:34
Tayfur Sökmen'in ailesi Akıncı'dan özür bekliyor!

Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in ailesi, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçteki "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım." ifadeleri için özür bekliyor.

Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği demeçteki yorumları, Sökmen'in Hatay'da yaşayan ailesinin de tepkisine neden oldu.

Sökmen'in torunu Mehmet Mursaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Türk devleti Cumhurbaşkanının bu şekilde açıklama yapmasının akla ve mantığa sığmadığını söyledi.

banner317
Akıncı'nın daha önce de devletin sınır ötesine yaptığı operasyona dil uzattığını hatırlatan Mursaloğlu, "Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türk halkından ve Hataylılardan özür dilemek mecburiyetindedir. Akıncı, değil Tayfur Sökmen, onun yarısı olamaz. Çünkü o devlet adamıydı. Kıbrıslı kardeşlerimiz hiç üzülmesinler, Kıbrıs'la biz kardeşiz. Akıncı'yı bu talihsiz açıklamasından dolayı kınıyorum." diye konuştu.

Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamaların şahsını, ailesini ve Hatay halkını üzdüğünü vurgulayan Mursaloğlu, "Tayfur Sökmen sağlığını, malını, mülkünü, ailesini, bir tarafa bırakıp 'vatan' diye haykıran bir adamdır. Kıbrıs halkının da bu açıklamalara tepki göstermesi lazım." dedi.

Mursaloğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın geçmişe bakıp, tarihten ders alması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfta bulunarak, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım." ifadesini kullanmıştı.

banner335
Anahtar Kelimeler:
Tayfur SökmenMustafa Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt - Lefke Anayolundaki Kazada 83 Yaşındaki Salih Koramaz Yaralandı
Güzelyurt - Lefke Anayolundaki Kazada 83 Yaşındaki Salih Koramaz Yaralandı
Memur-sen Limasol Direnişinin 56. Yıldönümünü Kutladı
Memur-sen Limasol Direnişinin 56. Yıldönümünü Kutladı
Maliye gözünü açtı!
Maliye gözünü açtı!
Polisten sürücülere uyarı
Polisten sürücülere uyarı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Doha temsilcisi Güven’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Doha temsilcisi Güven’i kabul etti
Ani ölüm
Ani ölüm
Başbakanlık trafik ışıklarında akıllı kavşak sistemine geçiliyor
Başbakanlık trafik ışıklarında akıllı kavşak sistemine geçiliyor
Güç-sen Koronavirus hakkında alınan önlemler konusunda bilgilendirme istedi
Güç-sen Koronavirus hakkında alınan önlemler konusunda bilgilendirme istedi
Tarım Dairesi yenilebilir otlar toplanırken dikkatli olunması uyarısı yaptı
Tarım Dairesi yenilebilir otlar toplanırken dikkatli olunması uyarısı yaptı
Limasol Direnişi ve Şehitleri yarın Girne’de törenle anılacak
Limasol Direnişi ve Şehitleri yarın Girne’de törenle anılacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim