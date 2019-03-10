Tavuri hayatını kaybetti

TAVURİ KURTARILAMADI VE HAYATINI KAYBETTİ

Ergün Yahat

Kıbrıslı Türklerin onu cana yakınlığı ile tanıdığı Mustafa Serttaş ya da ‘şeytan’ anlamına gelen lakabıyla Tavuri son zamanlarda sağlık problemleri ile boğuşuyordu. Ülkede dolandırma anlamında ünü ile yaygın olan Tavuri, gectigimiz hafta rahatsizlanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisine yatırılmış ve Tavurinin beyin ölumünün gerçeklestiği sadece kalbinin çalıştığı öğrenilmişti. Tavuri yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesinde kalbi daha fazla dayanmadı ve dün gece yarısı kaybetti