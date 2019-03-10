Tavuri haberimiz yalanlanmıştı

Ergün YAHAT

Geçtiğimiz hafta Mustafa Sertaç Tavuri'nin Kıbrıs Manşet olarak beyin ölümü gerçekleşti haberimizin hemen ardından sankide yangından mal kaçırırcasına hemen çıkıp açıklama yapan ve haberimizi yalanlayan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Adil Özyılkan basına yaptığı açıklamada Tavuri'nin beyin ölümü gerçekleşti haberi gerçekleri yansıtmıyor demişti .Şimdi ne oldu Başhekim hastane ile ilginiz ve bilgi almanız çok zayıf biz dıştan öğrendik beyin ölümü gerçekleştiğini siz nasıl olurda öğrenemediniz Sn Başhekim .