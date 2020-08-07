Tatlısu’daki iki gölette temizlik çalışmaları başlatıldı

Tatlısu’da iki gölette uzun yıllardan sonra temizlik çalışmaları başlatıldığı açıklandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, göletlerin birinde 26 yıl, diğerinde ise 45 yıl sonra temizlik çalışması başlatıldığı; temizlik çalışmalarının Su İşleri Dairesi, Orman Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi ile Tatlısu Belediyesi işbirliğinde yürütüldüğü belirtildi.
Bu arada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, göletlerde incelemelerde bulundu; Bakan Oğuz’a Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan eşlik etti.