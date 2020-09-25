Tatlısu’da İki Gölet Yıllar Sonra Aktif Hale Getirildi

Lefkoşa, 25 Eylül 20 : Tatlısu’da uzun yıllardan sonra iki göletin temizliği yapılarak, su tutması sağlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatlısu bölgesinde bulunan, biri 24 yıldır temizlenmeyen ve su tutma hacmini büyük oranda kaybetmiş göletle, diğeri 25 yıldan bu yana bakım-onarım yapılmadığı için özelliğini yitiren göletin temizliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Su Dairesi’nin kontrolünde yapıldı.

Göletler, yaklaşık 40 gün boyunca yürütülen temizlik çalışmaları neticesinde, yeniden aktif hale getirildi.

OĞUZ: “YAĞMUR SULARININ TUTULMASI, YERALTI KAYNAKLARININ DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, göletlerde incelemede bulundu.

Bakan Oğuz, özellikle yağmur sularının tutularak, yeraltı kaynaklarının desteklenmesinin ve sulama amaçlı tarımsal faaliyette kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Oğuz, göreve geldikten sonra bu bilinçle çalıştıklarını ifade ederek, bu tip çalışmaların etkin bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Suyun çok değerli olduğunu ve yağmur sularının da en etkin şekilde kullanılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Oğuz, göletlerdeki temizlik çalışmalarına vermiş olduğu destekten dolayı Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a da teşekkür etti.

(RU/YIL)