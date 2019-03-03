Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Öğrenci değil trafik canavarı
ÖĞRENCİ DEĞİL TRAFİK CANAVARI
Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı
GÜNEY'DE EYLEME KATILDI, KUZEYDE TUTUKLANDI
Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi
UYUŞTURUCU İÇMEK İÇİN POLİSTEN ÇAKMAK...
Karayev 9 adet su motoru çalmış
SU MOTORU HIRSIZLIĞI
banner282

Tatlısu Ot Festivali yapıldı

Tatlısu Ot Festivali yapıldı

03 Mart 2019 Pazar 12:40
Tatlısu Ot Festivali yapıldı

Tatlısu Ot Kültür Festivalinin 4’üncüsü köy meydanında yapıldı.

Festival saygı duruşunun ardından İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar ve askeri ve sivil diğer bazı yetkililer de katıldı.

Açılış töreni kukla ve illüzyon gösterileriyle devam etti.

ORÇAN: “KİMYASALLARLA BESLEMEK YERİNE DOĞANIN BAHŞETTİĞİ GÜZELLİKLERDEN YARARLANILMALI”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, doğal yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla böylesi bir festival düzenlediklerini kaydederek, sentetik ve kimyasal ürünler neticesinde kanser vakalarının arttığını belirtti.

Orçan, gelecek nesillerin kimyasallarla beslemek yerine doğanın bahşettiği güzelliklerden yararlanmasının önemine vurgu yaparak etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek konuşmasının ardından Orçan’a plaket takdim ederek, düzenlenen böylesi festivallerin KKTC’nin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

ERHÜRMAN: “ÜLKEDEKİ BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE GASTRONOMİSİ ADA’NIN KÜLTÜR ZENGİNLİĞİNİ GÖSTERİYOR”

Başbakan Tufan Erhürman da bu haftadan itibaren her hafta sonu benzer festivallerin düzenleneceğini kaydederek, Tatlısu Festivalinin herkes için özel bir anlamı bulunduğunu kaydetti.

“Bizim bu ülkede ot diye andığımız ama hepsi yıllardır bu ülkede çeşitli yemeklerde kullanılmış şu anda aslında Kıbrıs gastronomisinin bir parçası haline gelmiş doğadan toplanan ürünlerden bahsediyoruz” diyen Başbakan Erhürman, söz konusu ot ve bu otlardan yapılan yemeklerin de turizmde yer alması gerektiğini vurguladı.

Ülkede kaç çeşit yenilebilir bitki ve ot çeşidi olduğuyla ilgili ellerinde tam bir rakam olmadığını ve bunun araştırılması gerektiğini ifade eden Başbakan Erhürman, ülkedeki bitki çeşitliliğinin ve gastronomisinin Ada’nın kültür zenginliğini gösterdiğini belirtti.

Başbakan Erhürman, “Bu bize adamızın zenginliğini gösteriyor, bu, adamızın kültür tarih sanat ve gastronomisiyle dünyaya sunacak, anlatacak gösterecek çok şeyi olduğunu gösteriyor” diyerek, ülkedeki kültürel zenginliği görmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

AKINCI: “TATLISU FESTİVALDE İKİ TANE MARKA TAŞIYOR; OT KÜLTÜR VE HARNUP FESTİVALİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da ülkede en yağışlı yıllardan birini geçirdiklerini kaydederek, “bu yağmurlu havada festival olacak mı diye tereddüt ettim ama şu sonuca vardım yağmur berekettir bu bereketini istiyoruz mademki, e biraz sıkıntı da verirse sıkıntısına da katlanacağız” dedi.

Güneşli havalarda festivale katıldıkları gibi yağmurlu havalarda da katılacaklarını dile getiren Akıncı, Tatlısu’nun festivalde iki tane marka taşıdığını bunlardan birinin ot kültür, diğerinin ise harnup festivali olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindekiler festivali gezerek otlardan yapılan yemeklerin tadına baktılar.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı festivalde, Judo gösterisi için çalışma yapan öğrencileri de  halı sahada ziyaret etti. Etkinliğe katılan yabancı öğrenciler, Cumhurbaşkanı Akıncı ile toplu fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm öğrencilere başarılar diledi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, 3. Tatlısu Uluslararası Sanatçılar Buluşması kapsamında Türkiye, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, KKTC, Slovenya, Arnavutluk’tan sanatçıların Tatlısu’da yaptığı resimlerden oluşan resim sergisini de ziyaret etti.

Son Güncelleme: 03.03.2019 15:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay’dan uluslararası topluma çağrı: “Doğal gaz konusunda harekete geçin”
Özersay’dan uluslararası topluma çağrı: “Doğal gaz konusunda harekete geçin”
Kayad Ev İçi Şiddet Temalı Etkinlik Düzenleyecek
Kayad Ev İçi Şiddet Temalı Etkinlik Düzenleyecek
Turizm Bakanı Ataoğlu: “Hedef yeni Alman turist profili”
Turizm Bakanı Ataoğlu: “Hedef yeni Alman turist profili”
Özyiğit: ”Hedefimiz Kıbrıs Türk halkını dünya ile rekabet edebilen konuma ulaştırmak...”
Özyiğit: ”Hedefimiz Kıbrıs Türk halkını dünya ile rekabet edebilen konuma ulaştırmak...”
Çağ-sen İle Belça Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Çağ-sen İle Belça Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Rauf Denktaş Üniversitesi EURIE konferansına katıldı
Rauf Denktaş Üniversitesi EURIE konferansına katıldı
Töre: “Hayal kurup ‘Rumlarla birleşeceğiz’ diye boşu boşuna depresyona girmeyelim”
Töre: “Hayal kurup ‘Rumlarla birleşeceğiz’ diye boşu boşuna depresyona girmeyelim”
Öztörel CTP İskele İlçe Başkanlığı'na aday
Öztörel CTP İskele İlçe Başkanlığı'na aday
Lefkoşa’da Uyuşturucu
Lefkoşa’da Uyuşturucu
Çalıştığı işyerinden hırsızlık yaptı
Çalıştığı işyerinden hırsızlık yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim