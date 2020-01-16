Tatlısu İlkokulu İle Esentepe İlkokulu'nda iklim değişikliği eğitimi verildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “İklim Değişikliği” eğitimi verilen Tatlısu İlkokulu ile Esentepe İlkokulu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı, Tatlısu İlkokulu’na gelişinde Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve okul müdürü Mehmet Erden, Esentepe İlkokulu’na gelişinde ise müdür muavini Hasan Ergürer, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Meral Akıncı burada öğrencilerin çevre, iklim değişikliği ve çeşitli konulardaki sorularını cevaplayarak öğretmenlerle sohbet etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA HAZIRLANAN KİTAPLAR DAĞITILDI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEMALI VİDEO GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİ

İlkokul öğrencileri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında bilgi verildi, TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitaplar dağıtıldı ve iklim değişikliği temalı video gösterimi gerçekleşti.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİ ARASINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılmasını; ada genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konuları ele alınıyor.

PROJE, 6 BÖLGEDE 6 AY BOYUNCA SÜRECEK

Cumhurbaşkanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve Güvenir Vakfı ile işbirliğiyle sürdürdüğü projede, ilkokullardaki eğitimler Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik ile Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi doktora öğrencileri tarafından veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi, KKTC genelinde altı bölgede, altı ay sürecek. “İklim Değişikliği” konulu eğitimler daha önce, Türkmenköy İlkokulu, Akova -Yıldırım İlkokulu, Balıkesir Meriç İlkokulu, Bellapais School, Alsancak İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu ve Akdoğan İlkokulu’nda verilmişti.

MERAL AKINCI’DAN KÖY KADIN KURSUNA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Tatlısu İlkokulu’ndaki çevre etkinliğinin ardından Tatlısu’daki köy kadın kursu merkezini ziyaret etti. Burada kursa katılan köy kadınlarıyla sohbet eden Meral Akıncı, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.