Tatlısu-Geçitkale anayolunda kaza: 1 kişi yaralandı

Tatlısu-Geçitkale anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan şahıs itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Ali Hacet (E- 48), yönetimindeki PC 627 plakalı kamyonet ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği esnada virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti. O esnada karşı istikametten gelen Hicabi Yerli (E-62) yönetimindeki SJ 918 plakalı aracın arkasında çektiği “1386” plakalı dorseye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan PC 627 plakalı araç sürücüsü sıkıştığı araç içerisinden Geçitkale İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve kaza mahalline gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.