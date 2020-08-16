Tatlısu'da arazi yangını

Tatlısu'da Zambak Tatil Köyü'nün 1 kilometregüney kısmındaki arazide yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 14.45 sıralarında olan yangında 15 dönümlük alan içersinde bulunan yabani zeytin, harup ve ardıç ağaçları ile makilik alan yandı.

Yangın polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri yanında bölge halkının traktörlerle yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.