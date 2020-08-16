Tatlısu'da arazi yangını

Tatlısu'da Zambak Tatil Köyü'nün 1 kilometregüney kısmındaki arazide yangın meydana geldi.
Yangın polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri yanında bölge halkının traktörlerle yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.
Son Güncelleme: 16.08.2020 18:14
Tatlısu'da Zambak Tatil Köyü'nün 1 kilometregüney kısmındaki arazide yangın meydana geldi.
Tatlısu'da Zambak Tatil Köyü'nün 1 kilometregüney kısmındaki arazide yangın meydana geldi.
Yangın polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri yanında bölge halkının traktörlerle yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.