Tatlısu-Ağıllar köyleri arasında çıkan yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

Tatlısu-Ağıllar köyleri arasında dün çıkan ve hala söndürülemeyen yangına sebep olduğu düşünülen 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün 13.00-14.00 saatleri arasında, Tatlısu-Ağıllar köyleri arasında bulunan H.K.’ye (E-53) ait orman evinin yollarında yaptığı temizlik sonrası kepçeyi gerekli emniyet tedbirlerini almadan yol içerisinde park halinde bırakan A.Ş.(E-28) tutuklandı.
Çıkan yangın sonucu bahse konu kepçe tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor.
Bahse konu şahıslar tutuklanarak, olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.