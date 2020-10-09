Tatar:“Maraş’la ilgili adımımız, insanlığa hizmettir”

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kapalı Maraş’la ilgili adımın sorulması üzerine Tatar, “ Sayın Erdoğan ile birlikte ortaya koyduğumuz irade sonucu bu tarihi adımı attık. Şu anda sahil şeridini açtık. Süratle altyapıyı tamamlayacağız” dedi.

Tatar, “ Önemli olan bu tarihi adımın atılmasıydı. Onu gerçekleştirdik” diye konuştu.

Maraş’ın açılmasının Gazimağusa ekonomisine büyük değer katacağına inandıklarını belirten Tatar, “Bu adım ekonomiden önce, insanlığa da büyük hizmet edecektir. 46 yıl heba olmuştur. Bu hayalet şehri harap olmasını görmek başlı başına insanlığa sığmazdı” ifadelerini kullandı

Maraş’ın yıllarca federal çözümde iadesinin konuşulduğunu, Güven Yaratıcı Önlemler ya da doğrudan uçuşlara karşılık gündeme geldiğini hatırlatan Tatar, federal çözüm konusunda taraflar arasında dağlar kadar fark olduğunu söyledi.

Tatar, “ Bu kadar yıl sonra uluslararası hukuka uygun adım atılmıştır. Mülklerle ilgili adım daha sonra gelecektir. Taşınmaz Mal Komisyonu kararı ile mülkler iade edilecektir. İlk etapta bu mülklerin eski sahiplerine iadesini öngörüyoruz, yüzlerce Rum başvurmuş durumdadır. Buranın açılmaması ve bu insanların mülklerine dönememesi esas itibarıyla insan haklarına aykırı bir durumdur. Artık bu açılmasıyla eski sahiplerin mülklerine gelmesi mümkün olacaktır” diye konuştu.

KKTC olarak altyapı çalışmalarını tamamlayacaklarını, ardından Rumların ya eski mülklerine döneceğini ya da devir ve satabileceklerini söyleyen Tatar, “ Biz ilgili tüm taraflara, BM’ye, Rum tarafıyla paylaşmak istiyorum” dedi.

Tatar, “ Yolumuza devam ediyoruz. KKTC’nin Doğu Akdeniz’de artık statüsü yükselmiştir. Türkiye’nin bölgedeki liderliği ve gücü bölgede denklemi lehimize çevirmiştir. Biz de ortaya çıkan fırsatları değerlendiriyor ve halkımızın beklentilerine göre siyasetimizi yürütüyoruz” diye konuştu.

Maraş hamlesinin, ulusal çıkarlar doğrultusunda gerçekleştiğini söyleyen Tatar, “ Milli bir meselede, büyük bir fırsatı değerlendirdik. Halkımızın yıllarca oluşan beklentisini gerçekleştirdik. Samimi olarak söylüyorum. Seçim yatırımı olarak düşünmedik.” şeklinde konuştu.

Bazı çevrelerin konuyu siyasetle ilişkilendirmeye çalıştığını belirten Tatar, meseleye ekonomik ve uluslararası çıkarlara dayalı diplomasi diye bakmak gerektiğini söyledi.

Maraş’ta gelecekte ne beklendiğinin sorulması üzerine Tatar, Türkiye’nin de desteği ile ilk adımı attıklarını, önümüzdeki süreçte hukuki sürecin ve mülklerle ilgili sürecin gündeme geleceğini, uluslararası hukuka uygun yargı kararlarının uygulanacağını belirtti.

“Maraş’la ilgili aldıkları kararla güzel bir heyecan ve enerji ortaya çıktığını, kısa süre sonra insanlığa hizmet edeceğini, bu adımın beraberinde çözümü bile gündeme getirebileceğini, bunun yeni bir süreci tetikleme olduğunu” söyleyen Tatar, “bir ezberin bozulduğunu, artık alternatiflerin de gündeme gelmesinin daha güçlü olasılık taşıdığını” sözlerine ekledi.