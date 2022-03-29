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Tatar; “Kıbrıs Helen Adası olmayacak“

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in, Rum siyasetçilerin ve Yunanistan Büyükelçisinin Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Yunan ayaklanmasının ve EOKA’nın silahlı tedhişe başlamasının yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

29 Mart 2022 Salı 17:15
Tatar; “Kıbrıs Helen Adası olmayacak“

Rum liderliğinin EOKA’nın yaptıklarını onaylayan ve Helenizm vurgusu yapan mesajlar verdiğine işaret eden Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, “Bizim bütün iyi niyetimizle, eşitlik temelinde bir anlaşma anlayışımıza karşı onların anlayışı her zaman Kıbrıs’ın bir Helen adası olması için kapının açık bırakılmasıdır. Verdikleri mesaj tamamen budur” şeklinde konuştu.    Tatar, “Eğer o anlaşma içinde iki eşit, egemen devlet dersen o kapı onlar için kapalıdır demektir.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evet biz, iyi niyetle anlaşma istiyoruz. Biz dünyadan kopuk, iletişimden kopuk, diyalogdan kopuk, başımıza kuma gömdük diye bir anlayışa sahip değiliz. Bir anlaşma istediğimizi, barış istediğimizi her zaman dile getirdik.  Türkiye’nin de anlayışı böyle. Baktığınızda Yunanistan’la görüşmeler var. Orada da iyi niyetten bahsedilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi, bilahare Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Yunan mevkidaşı ile görüşmesi vardır. Doğu Akdeniz’de, Ege’de hakkaniyete, hukuka dayanan bir uzlaşma anlayışının gelişmesi için gayretler vardır.”

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşla değişen jeopolitik durum ve konjektür nedeniyle Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonların daha da önem kazandığını belirten Tatar, meselenin Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını da koruyarak ele alınması gerektiğini kaydetti. 

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “sen hala daha 1821’deki retoriği tekrar ediyorsan, Helenizm taraftarlarını  mutlu edecek mesajlar veriyorsan, ben senin iyi niyetinden şüpheliyim.  Belli ki senin aklındaki anlaşma, Helenizme kapıyı açık bırakan, Kıbrıs Türklerinin eşitliğine saygı duymayan bir anlayıştır” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile bir taraf olduğunu ve Doğu Akdeniz’deki dengenin bir unsuru olduğunu vurgulayan Tatar, Türkiye’nin garantörlüğü gibi tarihi kazanımlardan vazgeçilemeyeceğini aktardı.

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisinin de söz konusu yıldönümünde  “garanti asistemi kaldırılmadan ve Türk askeri tamamen çekilmeden uzlaşılacak bir çözümün bir anlamı olmayacağını savunduğunu” hatırlatan Tatar, “bu kazanımlar bizim buradaki hakkımızın, hukukumuzun, egemenlik temelinde verdiğimiz mücadelenin özünü oluşturmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna’da yaşananların, Kıbrıslı Türkler için Türkiye’nin garantisinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini, “artık garantilere gerek yok diyenlerin” bile Ukrayna’daki durumu gördükten sonra farklı düşünmeye başladığını belirtti.

Rum siyasi parti liderlerinin Helenizm mesajlarının ve törenlere katılan Rum öğrencilerin taşıdıkları “Sınırlarımız Girne’de biter. Geri döneceğiz” gibi gerginliği tırmandırıcı pankartların dikkatten kaçmaması gerektiğini kaydeden Tatar, “Biz eşitlik temelinde, sonuna kadar Türk varlığının sürdüğü, Türkiye’nin garantörlüğüyle, barış, huzur ve güvenliğin en iyi şekilde korunabileceği, bir ortamın, bir anlaşmanın olabilmesi için siyasetimizi sürdürmekteyiz ve sürdürmeye devam edeceğiz”. İfadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 29.03.2022 18:59
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