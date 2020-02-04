Tatar’ın zorlu yolu

UBP her dönemde yazılacak bir parti.

Hem her zaman en büyük parti.

Hem de sürekli entrikalar içinde.

İşte şimdi de bu durum mevcut.

Her bir UBP’li başka bir efsane ifşa ediyor.

Kimisi Özgürgün dönecek diye masal yazıyor.

Kimisi Taçoy geliyor diyor.

Kimisi Sucuoğlu’nun ipine dolanmış.

Bir de bunların tam ortasında Tatar.

Tatar’ı da bir şekilde korkutmuşlar.

Hala Özgürgün’den çekiniyor.

Eroğlu’ndan çekiniyor.

Taçoy’a güvenmiyor.

Deyim yerindeyse bir yalnız adam.

Ve Cumhurbaşkanı adayı.

Ve kanımca da iddialı bir aday.

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Oysa ki hesap belli.

Özgürgün artık siyaseten bitmiş durumda.

Aklansa da mahkum da olsa artık yok.

Artı siyasi manevra gücü de yok.

Bu net.

Bir diğer konu Eroğlu efsanesi.

Eroğlu milyon kere açıkladı.

Tatar’a destek vereceğini defa defa söyledi.

Hala birileri Tatar ve Eroğlu arasında dedikodu markajında.

Tatar’a gidip Eroğlu seni desteklemeycek diyorlar.

Tatar da buna inanıyor mu bilemem tabi.

Bir de Taçoy konusu var.

Taçoy belli ki Tatar sonrasına endekslenmiş.

Genel başkan olmak istiyor.

Gayet de normal isteyebilir.

Yine birileri diyor ki Taçoy sana oy verdirtmeyecek.

Bu masallara inanılır mı?

Bilmiyorum.

Ama Taçoy ve Eroğlu, sürekli kendilerini anlatma mecburiyetinde bırakılıyor.

Bu yanlış.

Ayrıca da bu isimlere ayıp ediliyor.

****

Diyeceğim o ki Tatar bir yola çıktı.

Bu yolun zorlu olacağı belliydi.

Korkuyorsa niye girdi.

Ha girdiyse de takır takır bu yolu yürümeli.

Üstelik arkasında KKTC’nin en büyük örgütü var.

Bu noktada Tatar, laf taşıyanları kapı dışarı etmeli.

Dedikodulara prim vermemeli.

Ama en önemlisi deliler gibi çalışmalı.

Önce UBP’lileri ikna edip oy devşirmeli.

Sonra da halkı iyi bir CB olacağına inandırmalı.

Ciddiyetle.

Yoksa yarı yolda kalmak an meselesi.

V yarı yolda kalırsa da kimseyi suçlayamaz.

Ne Eroğlu’nu, ne de Taçoy’u.

Ciddiyetle bu işi ele almalı.

Hatta bir telefon ile Eroğlu’na da sorabilir.

Bu kadar seçimi nasıl kazanmayı başarmış diye.