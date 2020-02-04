banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122136
ALTIN
298.468
DOLAR
5.9670
STERLİN
7.7931
EURO
6.5865
Tatar’ın zorlu yolu
Tatar’ın zorlu yolu
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Reşit olmayan asker kaçakları
Reşit olmayan asker kaçakları
Değirmenin suyu nereden?
Değirmenin suyu nereden?

Tatar’ın zorlu yolu

Tatar’ın zorlu yolu

04 Şubat 2020 Salı 23:43
Tatar’ın zorlu yolu

Tatar’ın zorlu yolu

UBP her dönemde yazılacak bir parti.

Hem her zaman en büyük parti.

Hem de sürekli entrikalar içinde.

İşte şimdi de bu durum mevcut.

Her bir UBP’li başka bir efsane ifşa ediyor.

Kimisi Özgürgün dönecek diye  masal yazıyor.

Kimisi Taçoy geliyor diyor.

Kimisi Sucuoğlu’nun  ipine dolanmış.

Bir de bunların tam ortasında Tatar.

Tatar’ı da bir şekilde korkutmuşlar.

Hala Özgürgün’den çekiniyor.

Eroğlu’ndan çekiniyor.

Taçoy’a güvenmiyor.

Deyim yerindeyse bir yalnız adam.

Ve Cumhurbaşkanı adayı.

Ve kanımca da iddialı bir aday.

*****

Oysa ki hesap belli.

Özgürgün artık siyaseten bitmiş durumda.

Aklansa da mahkum da olsa artık yok.

Artı siyasi manevra gücü de yok.

Bu net.

Bir diğer konu Eroğlu efsanesi.

Eroğlu milyon kere açıkladı.

Tatar’a destek vereceğini defa defa söyledi.

Hala birileri Tatar ve Eroğlu arasında dedikodu markajında.

Tatar’a gidip Eroğlu seni desteklemeycek diyorlar.

Tatar da buna inanıyor mu bilemem tabi.

Bir de Taçoy konusu var.

Taçoy belli ki Tatar sonrasına endekslenmiş.

Genel başkan olmak istiyor.

Gayet de normal isteyebilir.

Yine birileri diyor ki Taçoy sana oy verdirtmeyecek.

Bu masallara inanılır mı?

Bilmiyorum.

Ama Taçoy ve Eroğlu, sürekli kendilerini anlatma mecburiyetinde bırakılıyor.

Bu yanlış.

Ayrıca da bu isimlere ayıp ediliyor.

****

Diyeceğim o ki Tatar bir yola çıktı.

Bu yolun zorlu olacağı belliydi.

Korkuyorsa niye girdi.

Ha girdiyse de takır takır bu yolu yürümeli.

Üstelik arkasında KKTC’nin en büyük örgütü var.

Bu noktada Tatar, laf taşıyanları kapı dışarı etmeli.

Dedikodulara prim vermemeli.

Ama en önemlisi deliler gibi çalışmalı.

Önce UBP’lileri ikna edip oy devşirmeli.

Sonra da halkı iyi bir CB olacağına inandırmalı.

Ciddiyetle.

Yoksa yarı yolda kalmak an meselesi.

V yarı yolda kalırsa da kimseyi suçlayamaz.

Ne Eroğlu’nu, ne de Taçoy’u.

Ciddiyetle bu işi ele almalı.

Hatta bir telefon ile Eroğlu’na da sorabilir.

Bu kadar seçimi nasıl kazanmayı başarmış diye.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Reşit olmayan asker kaçakları
Reşit olmayan asker kaçakları
Değirmenin suyu nereden?
Değirmenin suyu nereden?
Dr. Mustafa Arabacıoğlu'nun acı günü
Dr. Mustafa Arabacıoğlu'nun acı günü
Yine kaza: 1 yaralı
Yine kaza: 1 yaralı
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
UKÜ 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi ön lisans ve lisans öğrencileri diplomalarını aldı
UKÜ 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi ön lisans ve lisans öğrencileri diplomalarını aldı
Çocukların uyku kalitesi, doğru yatak seçiminden geçiyor
Çocukların uyku kalitesi, doğru yatak seçiminden geçiyor
Dr. Naciye Nami’den Rauf Denktaş Üniversitesi personeline ilkyardım semineri
Dr. Naciye Nami’den Rauf Denktaş Üniversitesi personeline ilkyardım semineri
Ktto, Türk Bayrağının Avrupa Parlamentosu’nda Yırtılmasını Kınadı
Ktto, Türk Bayrağının Avrupa Parlamentosu’nda Yırtılmasını Kınadı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim