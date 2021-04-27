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Tatar'dan toplantı öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’ye varışının ardından basına açıklama yaptı..

27 Nisan 2021 Salı 15:59
Tatar'dan toplantı öncesi açıklama
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Cumhurbaşkanı Ersin TatarCenevre’ye varışının ardından basına yaptığı açıklamada, Cenevre’ye Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini korumak için gittiğini ve bu süreçte Türkiye ile tam bir uyum içerisinde hareket ettiklerini kaydetti. 

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Cenevre'deki toplantılarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Türk tarafının vizyonunu anlayacağını belirten Tatar, “kendisine neden yan yana yaşayan iki egemen devlet formülünü destekliyoruzu anlatacağız” dedi.

Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının egemenliğini tanımadığını ve Kıbrıs’taki nimetleri paylaşmaktan kaçındığını vurgulayan Tatar, Cenevre’de bu konunun da üzerinde duracaklarını belirtti.

Türk tarafının ortaya koyduğu iki devletli çözüm formülünün dünyanın çeşitli merkezlerinde artık konuşulmaya başlandığını da belirten Tatar, İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Strow’un da Türk tezlerine destek veren açıklamaları bulunduğunu hatırlattı.

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Son Güncelleme: 27.04.2021 16:52
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarCenevre
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