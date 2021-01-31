Tatar’dan Nazif için taziye

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Gümrük Dairesi Gazimağusa Şube Amiri ve UBP İskele Parti Meclisi Üyesi Ali Nazif’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
31 Ocak 2021 Pazar 15:45
Son Güncelleme: 31.01.2021 18:17
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Gümrük Dairesi Gazimağusa Şube Amiri ve UBP İskele Parti Meclisi Üyesi Ali Nazif’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Gümrük Dairesi Gazimağusa Şube Amiri ve UBP İskele Parti Meclisi Üyesi Ali Nazif’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.