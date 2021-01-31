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Tatar’dan Nazif için taziye

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Gümrük Dairesi Gazimağusa Şube Amiri ve UBP İskele Parti Meclisi Üyesi Ali Nazif’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

31 Ocak 2021 Pazar 15:45
Tatar’dan Nazif için taziye
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Gümrük Dairesi Gazimağusa Şube Amiri ve UBP İskele Parti Meclisi Üyesi Ali Nazif’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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Tatar mesajında “UBP İskele Parti Meclisi üyesi, eski Gümrük Dairesi çalışanlarımızdan Gazimağusa Şube Amiri Ali Nazif’i kaybettiğimizi büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenleri ile uzun yıllar çalıştığı Gümrük camiasına da başsağlığı dilerim” dedi.

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Son Güncelleme: 31.01.2021 18:17
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