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Tatar’dan, Larnaka Büyük Camii’ne yönelik saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Larnaka Büyük Camii’nin kundaklanarak yakılmak istenmesine sert tepki gösterdi. 

05 Aralık 2021 Pazar 18:30
Tatar’dan, Larnaka Büyük Camii’ne yönelik saldırıya tepki

Tatar “Rum vandalizmi ve zihniyeti devam ediyor” dedi.

“Kıbrıs konusuyla ilgili  anlaşmaya yönelik olarak Rum tarafına diyalog çağrılarımız devam ederken, Larnaka Büyük Camii’nin kundaklanarak, yakılmak istenmesini şiddetle kınıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum Yönetimi’nin yoğun bir şekilde silahlanması ve Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırmaya yönelik faaliyetleri ile provokasyonları devam ederken, camilerimize yönelik saldırıların artması da tesadüfi olamaz” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti:

“Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii, 2020 yılının Haziran ayında yakılmak istenirken, 27-29 Nisan 2021 tarihinde Cenevre’de yapılan gayrıresmi 5+BM toplantısı öncesinde de Güney Kıbrıs’ta bulunan camilerimiz ile dini ve kutsal yerlerimiz saldırıya uğramış, Yunan ayaklanmasının 200. yıl dönümünde Limasol’un Yalova köyünde bulunan caminin duvarlarına İslam karşıtı ve “Bütün Türklere ölüm” şeklinde ırkçı ve faşist sloganlar yazılmıştı.   Ama ne var ki bu saldırıların faillerinin hala daha bulunamamış olması da dikkat çekicidir.     

Geçmişteki saldırılar ile dün akşam Larnaka Büyük Camii’nin kundaklanarak yakılmak istenmesi, Rum zihniyetinin değişmediğini bir kez daha gözler önüne sererken, 1963-1974 döneminde yüzlerce camimizin saldırıya uğrayıp yerle bir edildiğini de hatırlatmak gerekir.

Güney Kıbrıs’ta bulunan tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar devam ederken, Rum yönetimi ile liderliğine çağrım; bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, dini ve kutsal yerlerimize saygı göstermesi, saldırıları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz ve beklentimiz bu yöndedir.”

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Son Güncelleme: 05.12.2021 21:16
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