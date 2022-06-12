Tatar’dan Elektrikçi’ye geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün sabah bisikletiyle antrenman yaparken bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu yaralanan Kemal Elektrikçi için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün sabah bisikletiyle Hamitköy-Taşkent çevre yolunda antrenman yaparken bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu yaralanan ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden, KKTC'nin başarılı triatleti Kemal Elektrikçi’yi telefonla da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“KKTC’nin başarılı triatleti Kemal Elektrikçi’nin, bisiklet antrenmanı yaptığı Hamitköy-Taşkent çevre yolunda, sabah saatlerinde bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu yaralandığını, büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Değerli sporcumuza acil şifalar diliyor, en erken zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Yaşanan bu elim olay nedeniyle tüm yurttaşlarımızın, trafik kurallarına uymasının yanı sıra; yaya ve iki tekerlekli araç kullananlarla ilgili trafikte çok daha duyarlı olmasını rica ederim.”