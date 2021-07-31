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Tatar; “Çok yayılabilecek bir yangın büyük bir başarıyla önlenmiştir”

31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:30
Tatar; “Çok yayılabilecek bir yangın büyük bir başarıyla önlenmiştir”

SANER: “YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ TÜM ÜLKE VE İNSANLIK İÇİN BİR KAZANÇTIR” 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne’nin Karşıyaka köyünde çıkan yangında yanan alanda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. 
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile yanan bölgeyi gezen Tatar’a, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu eşlik etti. 
Karşıyaka köyünün üst kısmında saat 12.30 sıralarında çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük alan yanarken, bitki örtüsü ve ağaçlar da zarar gördü. Yangın yaklaşık 2 saat içinde çok büyümeden kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. 
Yangına, polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, Lapta Belediyesine ait su tankerleri,  bölge halkı ve askeri personel ile müdahale edildi.
KARZAOĞLU: “BU AKŞAM NÖBET TUTULACAK”
Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, yangının sebebinin elektrik hatları olduğunu tahmin ettiklerini  belirtti. Soğutma çalışmalarının sürdüğünün kaydeden Karzaoğlu, sözkonuus alanda yeni bir parlama olmaması için bu akşam nöbet tutulacağını da söyledi.
TATAR: “ÇOK BÜYÜYEBİLECEK, YAYILABİLECEK BİR YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, incelemeler sonrası TAK muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıktığı andan itibaren tüm birimlerin koordineli bir şekilde yangının söndürülmesi için büyük bir özveriyle çalışma yaptığını vurguladı. 
Tatar, Kolordu Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ilgili tüm birimler ve vatandaşların seferber olduğunu ifade ederek, çok büyüyebilecek, yayılabilecek bir yangının kontrol altına alındığını söyledi. 
Başarıyla yangının söndürdüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Tatar, yangının başından orada olduğunu ve tüm çalışmaları izlediğini söyledi ve katkı koyan herkese teşekkür etti. 
SANER: “YANGININ KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINMASI SEVİNDİRİCİ VE ÖNEMLİ”
Başbakan Ersan Saner de, devletin tüm birimleriyle tam koordine içinde yangının söndürülmesi için tam kadro çalıştığını, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasının sevindirici ve önemli olduğunu vurguladı. 
Yangının söndürülmesinin ülke ve insanlık için bir kazanç olduğunu çünkü buradan yayılabilecek bir yangının sonuçlarını kestirmenin kolay olmadığını ifade eden Saner, Dışişleri Bakanlığının İngiliz üsleriyle irtibata geçtiğini, ihtiyaç olması halinde yangının söndürülmesi çalışmalarına bir helikopter gelmesi için gerekli çalışmaları yaptığını ancak gerek kalmadığını söyledi. 
Tüm birimlere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Saner, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve böyle olayların yaşanmamasını temenni etti. 
Saner, halka; Ağustos ayının yangınlar açısından riskli bir ay olduğunu, herhangi bir yangına sebebiyet verilmemesi için de ateşli hiç bir olayın yapılmaması konusunda çağrıda bulundu. 
Saner, İzmarit bile atılmaması gerektiğine işaret ederek, vatandaşların bu uyarıya uyacağına inancının tam olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 31.07.2021 17:46
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