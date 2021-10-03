banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni asgari ücret ilan edildi
Asgari ücret Resmi Gazete'de
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
KKTC'ye geleceklerin dikkatine!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı Rumlar yapsın!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı...
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
banner376

Tatar: “Cengiz Topel halkımızın yüreğinde yaşıyor”

Eskişehir’de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta 1964 yılında şehit düşen ve aslen Eskişehirli olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in anıtını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Cengiz Topel anıtına çelenk sundu,  Topel’i minnet ve rahmetle andı.

03 Ekim 2021 Pazar 20:15
Tatar: “Cengiz Topel halkımızın yüreğinde yaşıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, 1960 kuruluş anlaşmalarından hemen sonra Makarios’un Kıbrıs’ın derhal Yunanistan’a bağlanması ve Türk ulusunun Kıbrıs’taki uzantısı olan Kıbrıs Türk halkının yok edilmesi için verdiği talimatın ardından Kanlı Noel saldırılarının yaşandığını hatırlattı.

Kıbrıs Türklerinin o yıllarda yaşadığı soykırım, zulüm ve esarete işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Kıbrıslı Türk öğrencilerin Erenköy Direnişi’nde büyük bir kahramanlık gösterdiklerini anımsattı. Cumhurbaşkanı Tatar,  Erenköy Direnişi’nin son noktasına gelindiğinde, Türk hükümetinin talimatıyla Türk uçaklarının taarruza geçtiğini, bu taarruz sırasında  Yüzbaşı Cengiz Topel’in uçağının düştüğünü, kendisinin paraşütle atlayarak hayatta kaldığını ancak Rumlar tarafından işkence yapılarak şehit edildiğini anlattı.

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan hava saldırılarıyla mücahit öğrenciler ile vatandaşların hayatlarının kurtarıldığını ve Kıbrıs Türk halkının 1974’e kadar direnebildiğini ifade etti.

“Biz Cengiz Topel’i hiçbir zaman unutmadık. Halkımızın yüreğinde yaşıyor. Cengiz Topel bizim için bir kahramandır, bizim şehidimizdir. Her zaman Kıbrıs’ta ismi yaşatılmaktadır ve her yıl 8 Ağustos’ta onu anıyoruz. Nur içinde yatsın” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Cengiz Topel’i bir kez daha rahmet ve minnetle andı.

banner360
Son Güncelleme: 04.10.2021 08:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mimarlar Odası’ndan mekan anlatımı metin yarışması…
Mimarlar Odası’ndan mekan anlatımı metin yarışması…
Cumhurbaşkanı Tatar Eskişehir'de basına konuştu
Cumhurbaşkanı Tatar Eskişehir'de basına konuştu
Soprano Burcu Uyar ve Tenor Ayhan Uştuk Konseri gerçekleştirilecek
Soprano Burcu Uyar ve Tenor Ayhan Uştuk Konseri gerçekleştirilecek
Adli Tıp Uzmanı açıkladı: “Abartıldığı gibi ani ölümlerde artış yok”
Adli Tıp Uzmanı açıkladı: “Abartıldığı gibi ani ölümlerde artış yok”
“Çözüm ve yeniden birleşme için yürüyoruz” yürüyüşü yapıldı
“Çözüm ve yeniden birleşme için yürüyoruz” yürüyüşü yapıldı
Antijen testi temin kararı Resmi Gazete'de
Antijen testi temin kararı Resmi Gazete'de
Yeni asgari ücret ilan edildi
Yeni asgari ücret ilan edildi
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı Rumlar yapsın!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı Rumlar yapsın!
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
Kooperatif'te neler olmuştu!!!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim