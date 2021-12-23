Tatar’a Gazi Üniversitesi’nde “Fahri Doktora” diploması verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara’da Gazi Üniversitesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar’a, Gazi Üniversitesi’nde “Fahri Doktora” ünvanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi’nin Kahramanlarını Anma Töreni”ne de katıldı.

Tören, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın salona gelişinin ardından şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla düzenlenen törende, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zor yıllar anlatıldı, şehitler anıldı ve Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarını anlatan video yanında Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bir video gösterildi.

Törende konuşma yapan şehit Kemal Özalper’in oğlu Fevzi Özalper, milli mücadele yılları, Barış Harekatı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması sürecini anlattı.

Törende ayrıca şehit Binbaşı Nihat İlhan’ın oğlu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da konuşma yaptı. İlhan, babasının yaşamını anlattığı konuşmasında, Kıbrıs Türk halkı ve Türk halkı için yaptıklarına da değinerek, KKTC ile işbirliklerinin ziyaretlerle devam ettiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a üniversite hakkında bilgi verdi ve ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Yıldız ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ortaya koyduğu yeni siyasete destek belirtti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da burada yaptığı konuşmada, Gazi Üniversitesi’nde bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Tatar, fahri doktora unvanı verilmesinden dolayı da teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının hep bir mücadele içinde olduğunu, milli mücadele yıllarında korku ve endişeyle yaşadığını kaydetti.

Şehit düşen herkesi rahmetle, gazileri şükranla anan Tatar, İlhan ailesinin acısını içinde yaşadığını çünkü o dönem ailesinin de o bölgede yaşadığını ve kendilerinin de şehit edilebileceğini anlattı. Elazığ’a gidip, İlhan ailesine dua okuduğunu ifade eden Tatar, Özalper ailesini de yâd etti.

Tatar, Kıbrıs’ın bir Türklük meselesi olduğunu ifade ederek, Türk ulusunun bekası için Kıbrıs’ın önemine işaret etti.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kıbrıs’ın İngiltere’ye kiralandığını, Kıbrıs Türk halkının o dönemden sıkıntılar yaşamaya başladığını, halkın göç ettiğini, zor yıllar geçirdiğini anlatan Tatar, milli mücadele yıllarında Türk halkının gözünün kulağının Türkiye’de olduğunu ve hep geleceği günü beklediğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunun o dönemden kabul edildiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken bunun göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Tatar, Rumların ortaklık cumhuriyetini bozduğunu, Kıbrıs Türk halkının katliama zulme maruz kaldığını ve uluslararası camianın buna seyirci kaldığını anlattı.

Yunanistan’ın adaya gerçekleştirdiği darbe dönemine de değinen Tatar, Türkiye’nin buna seyirci kalmayarak, harekatı gerçekleştirdiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu kaydetti.

Şimdi de Kıbrıs Türk halkının egemenliği, devleti ve bağımsızlığının ön plana çıkarıldığını ve yeni siyasetin ortaya konduğunu ifade eden Tatar, Türk halkının kopmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakması için yeni siyasetini kökleştirdiğini belirtti.

Tatar, KKTC’nin ayrı bir devlet olduğunu ve her alandaki tecritlere rağmen Türkiye’nin desteğiyle geliştiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta AB’nin tarafsızlık ve objektifliğini kaydettiğini, verilen sözler yerine getirilmediği halde bugüne kadar hep iyi niyetle masada olduklarını ifade etti. Tatar, Kıbrıs’ta mücadelenin devam ettiğini, uluslararası baskıların sürdüğünü ancak 60 yıldır başarı bulamayan federasyon temelinde BM parametrelerini, çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkacağı bir yolu kabul etmeyeceklerini söyledi.

Kıbrıs’ta artık ortaya koydukları yeni siyasetin daha da kökleşmesi gerektiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devlet olduğunu, 60 yıldır da bunun öyle olduğunu, bu yüzden Türkiye’nin tam desteği olan yeni siyasetin gerisine gitmemeleri ve geri adım atmamaları gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının geleceğinin güvenli olması için Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesi gerektiğini ve KKTC’nin her yönüyle geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, pandemi sıkıntısının geçeceğini de kaydetti.

Mavi Vatan’da mücadelenin sürdüğünü belirterek, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve selameti için haklarının korunmasının önemine işaret eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’nin çok daha iyi bir noktada olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hediyeler takdim edildi, aile fotoğrafı çekildi.