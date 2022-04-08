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Tatar’a ''Cumhurbaşkanı'' dedi, özür diledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, güneydeki basın toplantısında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” ifadesini kullandı, sonrasında “hataydı” diyerek özür diledi.

08 Nisan 2022 Cuma 09:05
Tatar’a ''Cumhurbaşkanı'' dedi, özür diledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, güneydeki basın toplantısında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” ifadesini kullandı, sonrasında “hataydı” diyerek özür diledi.

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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçen Nuland, “Şimdi kuzeye gideceğim ve Cumhurbaşkanı Tatar ile biraz vakit geçireceğim” diye konuştu.

Nuland, konuşmasının devamında, “Sanırım bir hataydı. Nasıl diyoruz” diye sordu, asistanlarının yardımı ile “Mr. Tatar” sözleri duyuldu.

Nuland bunun üzerine, “Mr. Tatar. Evet, özür dilerim. Kıbrıs’a gelmeyeli uzun zaman oldu. Biz kendisinden Sayın Tatar diye bahsediyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria NulandErsin TatarKktc
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