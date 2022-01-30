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Tatar’a Beypazarı’nda büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları kapsamında davetli olarak geldiği Beypazarı’nda kış sporları etkinliğinin açılışına katıldı.

30 Ocak 2022 Pazar 14:45
Tatar’a Beypazarı’nda büyük ilgi

Tatar, etkinlik alanına gelişinde Kıbrıs türküleriyle ve yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı.

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Kıbrıs gazileriyle de bir araya gelen Tatar, burada bulunan Türkiye basınına değerlendirmelerde de bulundu.

Kayseri ve Ankara temaslarının tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu akşam adaya dönmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 30.01.2022 15:26
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