Tatar Yeniboğaziçi\'ndeydi

TATAR: “KARANTİNA AÇIKLAMALARI TAMAMEN POPÜLİZM”

“VAKALAR VARDIR, AMA EKONOMİYİ DE DİKKATE ALARAK BU SÜRECİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETMEK DURUMUNDAYIZ. HERKESİN BİR HAFTA OTELDE KALMASINI EKONOMİK AÇIDAN KALDIRMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

“HERKES BU SEÇİMLE İLGİLENİYOR. AMERİKA. FRANSA. BU SEÇİM ÇOK KRİTİK VE ÇOK ÖNEMLİ”

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz’dan bu yana ülkeye yaklaşık 50 bin kişinin geldiğini kaydederek, “Vakalar vardır, ama ekonomiyi de dikkate alarak bu süreci en iyi şekilde yönetmek durumundayız. Herkesin bir hafta otelde kalmasını ekonomik açıdan kaldırmamız mümkün değil” dedi.

Hükümetin bir bütün olduğunu, karaları birlikte aldığını ve duyurduğunu belirten Tatar, “Karantinayı kabul etmedik. Ortağımızın çıkıp ‘ben kabul ettim onlar kabul etmedi’ demesi tamam değildir. Bu popülizmden başka bir şey değildir. Sayın Akıncıya da sesleniyorum. O da zaman zaman bunu gündeme getiriyor. Bu popülizmden başka bir şey değildir” açıklamasında bulundu.

Tatar, pandemi sürecinde bütçede olmamasına rağmen harcamaların 60 Milyon TL'yi geçtiğini, bunları ödediğini, ödemeye de devam ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Tatar, “Herkes bu seçimle ilgileniyor. Amerikası. Fransası burayla ilgileniyor. Bu seçim çok kritik, çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkı, sadece federasyonla değil, alternatif fikirlerle de geleceğine sahip çıkacağını gösterecek” dedi.

TATAR YENİBOĞAZİÇİ'NDEYDİ

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Yeni Boğaziçi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatar, pandemi ile ilgili olarak yapılan karantina açıklamalarını "popülizm" olarak nitelendirdi. Hükümetle ilgili her konuda şeffaf olduklarını belirten Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Açık ve net her şeyi vatandaşımıza, partililerle anlatmak zorundayız. Karantina dediğiniz, yedi gün herkesin otelde kalması demektir. 1 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 50,000 kişi gelmiştir. Vakalar vardır, ama ekonomiyi de dikkate alarak bu süreci en iyi şekilde yönetmek durumundayız. Dolayısıyla karantinayı kabul etmedik. Ortağımızın çıkıp ‘ben kabul ettim onlar kabul etmedi’ demesi tamam değildir. Hükümet bir bütündür. Aldığı kararı birlikte alır, birlikte duyurur ve bu şekilde ülkeye hizmet etmeye devam eder. Bu popülizmden başka bir şey değildir. Herkesin bir hafta otelde kalmasını ekonomik açıdan kaldırmamız mümkün değildir. Bunu parasını kim verecek. Bunun parasını verecek olan kim buraya gelir? Ekonomi durur ve bunun altından kalkmak mümkün olmaz”

Karantina konusunun zaman zaman Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından da dile getirildiğine işaret ederek, onun açıklamalarının da popülizmden başka bir şey olmadığını belirtti. Tatar, “Biz UBP olarak elimizi taşın altına koyduk ve sorunların altından başarıyla kalkmayı başardık. Sağlık Bakanımıza verdiğimiz talimatla bir test Türkiye’de, bir test burada yapılsın dedik. Gerekirse bir süre sonra her kişiye üçüncü bir test daha yapılabilir. Halkımızı bu şekilde daha iyi koruyabiliriz” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZ GELECEĞE DAİR BİR UMUT OLARAK ORTADA”

Bir yandan sağlıkta gerekli önlemleri alarak ekonominin çarklarının dönmesi ve hizmetlerin halka gitmesini istediklerini ifade eden Tatar, " Krize rağmen geriye dönük maaşların ödenmesi, yatırımların devam ediyor olması, Türkiye ile imzalanan protokoller başarımızdır. Bu çalışmalarımız geleceğe dair bir umut olarak ortaya çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde harcanan toplam rakamı da açıklayan Tatar, “Bütçede olmamasına rağmen toplam harcamamız 60 Milyon TL'yi geçmiştir. Bunları da ödedik; ödemeye devam ediyoruz" dedi.

Tatar, BRT arkasına yapılacak 500 yataklı hastanenin 2021 bütçesinde yer alacağını ve hastanenin 2023 yılında teslim alınacağını söyledi.

Pandemi Hastanesi yapımına başlandığını hatırlatan Tatar, “Maalesef devletin içinde bazı çarkları aşmak zordur. Hala Planlama İnşaat Dairesi ile Mimarlar Odası projeyi çizemedi. Biz Türkiye ile konuştuk, anlaştık. Türkiye'nin hediyesi olarak bizlere teslim edilecektir" dedi

SANER

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de UBP'nin güçlü örgütsel yapısı ile bir seçime daha hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini “önemli bir kavşak” olarak niteleyen Saner, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bakıldığında, Türkiye'nin gücü ile paralel Kıbrıs Türk Halkı'nın bu denklem dışında kalamayacağını ifade etti.

Saner, Kıbrıs Türk Halkı'nın geleceğine Ersin Tatar ile yön vereceğine yürekten inandıklarını söyledi.

ORAN

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da, katılım için partililere ve vatandaşlara teşekkür etti

Oran, seçime büyük önem verdikleri için Genel Başkanı'nı aday gösterdiklerini, Tatar'ın etrafında kenetlenerek bir başarı daha kazanacaklarına inandıklarını dile getirdi.

(RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLI

