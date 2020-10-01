Tatar: “yeni Bir Müzakere Sürecinde 2 Devletli Çözüm Dahil Alternatifler Mutlaka Masada Olmalı”

“KOSOVA SÜRECİ BİR YERDE BAŞLAYACAKTIR ”

Lefkoşa, 1 Ekim 2020 (.): UBP Genel Başkanı, Başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, cumhurbaşkanı olması halinde iki devletli çözümü masaya koyacağını söyledi.

UBP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Tatar katıldığı bir televizyon programında, 50 yıl federasyona dayalı bir çözüm için boşa kürek çekildiğini, “yeni bir müzakere sürecinde 2 devletli çözüm dahil alternatiflerin mutlaka masada olması gerektiğini, kendisi seçilmesi halinde 2 devletli çözümü masaya getireceğini”söyledi.

Rum kesiminin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni devam ettirmek ve adanın tek sahibi olmak istediğini söyleyen Tatar, “Temel istekleri adadaki ipleri ele geçirmektir. Bu tehlikeye müsaade etmemeliyiz” diye konuştu.

“FEDERAL TEMELDE ANLAŞMA İÇİN UMUT YOK “

Federal temelde bir anlaşma için umut olmadığını belirten Tatar, “(beşli konferansın yapıldığı) Crans Montana’dan sonra hiçbir şey değişmedi. Zafiyetler masada kaldı. O zafiyetler karşımıza ileride çıkacak. (Cumhurbaşkanı) Mustafa Akıncı federasyon için ‘bu neslin son denemesidir’ demiştir. O da Avrupa Birliği çatısı altında iki devletten bahsetmişti. TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘bizim için federasyon bitmiştir’ açıklaması var. Dolayısıyla bu görüşmelerin başlaması için Rumların bazı şartlarının değişmesi lazım” dedi.

“KOSOVA SÜRECİ BİR YERDE BAŞLAYACAKTIR ”

Kosova modelinin Kıbrıs konusunun çözümünde bir model olarak gündeme gelip gelemeyeceğinin sorulması üzerine de Tatar, “Bu, zaman içerisinde olabilecek bir şey. Ama Türkiye’nin bizi tanıması 100 ülkenin bizi tanıması kadar önemlidir çünkü bütün işlerimizi Türkiye ile yapıyoruz. Kosova süreci gibi bir süreç bir yerde başlayacaktır…Bir yerde bizim ayrı devlet dediğimiz olay gündeme gelecektir. Bizim şu anda yapmamız gereken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni özellikle ekonomik olarak güçlendirmektir. Türkiye ile ilişkilerimizi daha iyi noktaya getirmemiz lazımdır. İstikrar içinde kalkınacağımız güvencesini halkımıza vermemiz lazımdır. Kıbrıs Türk halkı onurlu bir halktır ve bu yolda yürümesi lazımdır” dedi.

“ARZUMUZ TANINMAKTIR”

Devlete sahip çıkmak gerektiğini ifade eden Tatar, “Bizim Arzu ettiğimiz şey tabii ki tanınmaktadır. Bu tanıma belki yıllar alır ama biz her geçen gün kabul edilebiliyoruz. KKTC’de 100’den fazla ülkeden öğrenci geliyor 100'den fazla ülke ile ticaret yapıyorsun daha fazla ülkeden buraya turist geliyor dolayısıyla Bu ne demektir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem ticari hem de ekonomik olarak her türlü kabulü şu veya bu şekilde görmektedir” dedi.

“AKINCI’NIN HARİTA TAVİZİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Crans Montana’da Rumlara harita vermesi konusuna değinen Tatar, “Haritayı geri çektim dese de, Rumlar neyi vermeye niyetlendiğini biliyor, ama biz bilmiyoruz. Madem karşılığında bir şey almadın, neden harita veriyorsun?” şeklinde konuştu.

ANKARA ZİYARETİ

Ankara ziyareti nedeniyle cumhurbaşkanı adaylarına yönelik bir TV programına katılmamasıyla ilgili olarak ise Tatar, hiçbir programa hayatında ‘hayır’ demediğini söyleyerek “En büyük muhalifin programına bile gittim. Ben Show TV'nin kuruluşunda da bulundum. Düşünce ve görüşlerim belli, neyinden çekineceğim? Ben programdan kaçmışım. Yok öyle bir şey; Şimdi özel televizyonların bir program çalışması var; Katılacağım. BRT zaten 9 Ekim’de bizi bir araya getirecek. Bu çoktan açıklandı…Ama bazı arkadaşlar gereksiz bir şekilde beni suçlamaya kalkışıyorlar. Hayretler içindeyim” dedi.

Türkiye hükümetinden davet geldiğini anımsatan Tatar, “Türk hükümeti beni davet edince onlara verebileceğim hiçbir izahatım yoktur. Bana uçak gönderdiler, 4 saat toplantı yaptım. Toplantının mahiyeti de belli. Ben böyle bir toplantıyı bekliyordum, telefon geldi, gelebilir miyim diye sordular, uçağı göndereceklerini söylediler, ben de tabi ki evet geliyorum dedim. Basın müşavirime bu programa katılamayacak olduğumu bildirdim ve gittim. Ben başka bir program olursa katılacağım” diye konuştu.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ FORMU

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz'de "Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafları" bir araya getirecek, kapsayıcı bir enerji işbirliği forumu kurulması önerisine ilişkin ise Tatar, “Türkiye bizi böylesi bir foruma kendi kabul ettirecek. Tanınmıyoruz diye orada yer almayacağız diye bir şey yok. KKTC’nin anlaşma yapma yetkisi vardır. Çünkü toprağımız var, halkımız var, kendi kendimizi yönetiyoruz” dedi.

(ID/ÖK)

