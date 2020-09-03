Tatar, Ubp Gönyeli Örgütü’nde Düzenlenen Toplantıya Katıldı

“BU SEÇİM KKTC VE UBP’NİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİDİR”

Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminin KKTC’nin ve UBP’nin geleceğini belirleyeceğini kaydetti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar dün akşam, UBP Gönyeli Örgütü’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

“MUTLAKA KAZANMALIYIZ”

Bakanlar, milletvekillerinin de katıldığı gecede Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Aday benim ama bu seçim, KKTC’nin, Ulusal Birlik Partisi’nin geleceğini belirleyecek bir seçimdir. Yeni bir gelecek istiyorsak, Türkiye ile uyum içinde bir dönem istiyorsak, diplomasisiyle, ekonomisiyle daha güçlü bir ülke istiyorsak bu seçimi mutlaka kazanmalıyız.”

UBP’nin turizmden eğitime her alanda ortaya koyduğu vizyonla halkın takdirini kazandığını söyleyen Tatar, UBP’nin potansiyelinin ve halkın takdirinin sandığa yansımasının çok da zor olmayacağını ifade etti.

“BAŞARIYI YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Seçimden olumsuz bir sonuç çıkmasının sadece UBP için değil, KKTC’nin geleceği için de sıkıntı yaratacağını savunan Tatar şunları ekledi:

“KKTC’ye inanan, bu devletin varlığına inanan, Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda özgürce var olmasına inanan herkesle bu başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz.”

Egemen eşitlik temelinde bir çözüme dikkat çeken Tatar, konjonktürel gelişmelerin federal çözüm olasılığını iyice ortadan kaldırdığını söyledi.



“GEREKİRSE MÜZAKERE DE EDERİZ”Tatar, şu ifadeleri de kullandı:“BM’nin çağrısı olursa gideriz, görüşlerimizi söyleriz. Gerekirse müzakere de ederiz. Biz de müzakerelerden yanayız. Gidip partimizin, halkımızın görüşlerini yansıtacağız. Ancak Sayın Akıncı gibi gidip harita vermeyeceğiz, süreci sıfır asker sıfır asker noktasına getirmeyeceğiz.”“ARTIK YENİ POLİTİKALARIN HAYATA GEÇME ZAMANI GELDİ”Akıncı’nın sadece takvim gereği değil ruhen de görev süresini tamamladığını iddia eden Tatar, artık yeni politikaların hayata geçme zamanının geldiğini söyledi.UBP’nin örgütsel yapısı ile çıktığı her yolu başarı ile tamamladığını söyleyen Tatar, şunları da kaydetti:“Kuruluş tarihimiz 11 Ekim’de büyük çoğunluğumuz sandığa gittiği takdirde, ilk turu birinci tamamlamak ve ikinci turda kazanmak bizden beklenendir. Aksini düşünmüyoruz. Egemen eşitlik için yollarda olacağız, ekonomimizi kalkındırmak için yollarda olacağız, Mavi Vatan’da, Türkiye ile birlikte haklarımızı korumak için yollarda olacağız, devletimiz için yollarda olacağız. Birlikte çalışırsak 11 Ekim’de başarı kaçınılmazdır. 11 Ekim KKTC içinde tarihi bir gündür.”“RAKİPLERİM YENİ BAŞLADI; BEN 20 SENEDİR BU YOLLARDAYIM”Tatar, konuşmasında şu ifadeleri de kullandı:“Rakiplerim yeni başladı; ben 20 senedir bu yollardayım. Bu ülke için çalışıyorum. Beni halkım iyi tanır. Onurum ve şerefimle, bu ülke için, UBP’nin başarısı için var gücümle çalışıyorum. Geleceğe mührümüzü birlikte vuracağız. Bir yanda devletimiz ve Anavatan Türkiye diyenler diğer yanda federasyon yalanı ile geleceğimizi belirsizliğe atanlar. Kavgamız budur.”(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI