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Tatar: “ Türkiye’nin Desteğiyle Büyük Hedeflere Ulaşabiliriz”

Lefkoşa, 22 Şubat 19 (.): Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin her geçen gün biraz daha fazla büyüyüp güçlendiğini belirterek,  Türkiye’nin destek ve katkıları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli gelişmeler sağlanabileceğine, büyük hedeflere ulaşılabileceğine inandıklarını belirtti.

Tatar: “ Türkiye’nin Desteğiyle Büyük Hedeflere Ulaşabiliriz”

Lefkoşa, 22 Şubat 19 (.): Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin her geçen gün biraz daha fazla büyüyüp güçlendiğini belirterek,  Türkiye’nin destek ve katkıları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli gelişmeler sağlanabileceğine, büyük hedeflere ulaşılabileceğine inandıklarını belirtti.

22 Şubat 2019 Cuma 15:47
Tatar: “ Türkiye’nin Desteğiyle Büyük Hedeflere Ulaşabiliriz”

Lefkoşa, 22 Şubat 19 (.): Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin her geçen gün biraz daha fazla büyüyüp güçlendiğini belirterek,  Türkiye’nin destek ve katkıları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli gelişmeler sağlanabileceğine, büyük hedeflere ulaşılabileceğine inandıklarını belirtti.

Ersin Tatar, İskenderun ve Antakya’daki temas ve incelemelerini tamamlayarak bugün öğleden sonra yurda döndü.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, dönüşü öncesinde Hatay Valisi Rahmi Turan ile Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz’u da ziyaret etti.

Tatar, ziyaretlerinde yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin her yönüyle, her geçen gün biraz daha geliştiğini yerinde görmekten son derece memnun ve mutlu olduğunu söyledi.

Tatar, her geçen gün biraz daha fazla büyüyüp güçlenen Türkiye’nin destek ve katkıları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de önemli gelişmeler sağlanabileceğine, büyük hedeflere ulaşılabileceğine inanç belirtti.

 “Ulusal Birlik Partisi’nin KKTC’de bir kalkınma  hamlesi yapmak, ülkeyi istikrarlı kalkına sürecine sokmak istediğini” anlatan Tatar, “ Yapacak çok şey var. Türkiye ile samimi işbirliği içinde aşılamayacak sorunumuz yoktur.”

Ziyaretlerinde Kıbrıs konusuna da değinen Tatar,  Rum tarafının anlaşma istediğine parti olarak asla inanmadıklarını, bu nedenle artık iki Devletli çözümün gündeme gelmesini istediklerini kaydetti.

Tatar konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs’ın Türkiye için büyük stratejik değeri olduğunu, herkes Kıbrıs’a yerleşmeye, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’ya yerleşmeye çalışırken kimsenin Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkmasını isteyemeyeceğini” ifade eden UBP Genel Başkanı Tatar, “ bundan da ötesi Türkiye bizim isteğimizle Kıbrıs’tadır ve Türkiye bizim can ve mal güvenliğimiz demektir. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi bizim için vazgeçilmezdir. Bunu şu veya bu oyunla, şu veya bunu vermekle ortadan kaldırmalarına asla razı olamayız.”

(TUĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

 

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