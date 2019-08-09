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Tatar, Türkiye Masatenisi Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Fatih Karaca başkanlığındaki Türkiye Masatenisi Federasyonu heyetini kabul etti.

Tatar, Türkiye Masatenisi Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Fatih Karaca başkanlığındaki Türkiye Masatenisi Federasyonu heyetini kabul etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:12
Tatar, Türkiye Masatenisi Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Fatih Karaca başkanlığındaki Türkiye Masatenisi Federasyonu heyetini kabul etti.
Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde Karaca, Türkiye ile KKTC arasında var olan iş birliğini daha ileriye taşımak ve planlanan projeleri Başbakanlığın da katkılarıyla hayata geçirmek istediklerini belirtti.
Başbakan Ersin Tatar da, özveri isteyen güzel bir spor dalı olan masatenisinde gençlere her türlü imkân ve olanağı sağlama amacında olduklarını belirterek, bunlara ek olarak uluslararası temsiliyet anlamında TC’nin katkılarının önemli olduğunu belirtti ve teşekkür etti.

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KKTC’de de masatenisi alanında başarılı sporcular yetiştiğine dikkati çeken Tatar, KKTC’nin bu sporda var olduğunu göstereceğini kaydetti ve Federasyon yetkililerinin Kurban Bayramı’nı kutlayarak esenlik diledi.
Türkiye Masatenisi Federasyonu, Başbakan Tatar’a Federasyonun anı plaketi takdim etti ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
(RU/ÖK)  FOTOĞRAFLI
 

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