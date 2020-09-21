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Tatar: “türkiye Federal Çözüm Umudu Kalmadığını Resmen Ortaya Koymuştur”

UBP CUMHURBAŞKANI ADAYI TATAR KAMU-İŞ VE KAMU-SEN’İ ZİYARET ETTİ

21 Eylül 2020 Pazartesi 18:03
Tatar: “türkiye Federal Çözüm Umudu Kalmadığını Resmen Ortaya Koymuştur”
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UBP CUMHURBAŞKANI ADAYI TATAR KAMU-İŞ VE KAMU-SEN’İ ZİYARET ETTİ

Lefkoşa, 21 Eylül 20 : Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta yeni bir gelecek istiyoruz. Federal çözümde umut kalmamıştır. Türkiye federal çözümün artık mümkün olmadığını net bir şekilde ortaya koymuştur. Alternatifler masaya gelmeli... Konfederal çözüm, AB çatısı altında iki devlet düşünülebilir...” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kamu-İş ve Kamusen’i ziyaret etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Kamu-İş’i ziyaretinde Başkan Ahmet Serdaroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar  Maliye Bakanlığı görevinden itibaren Kamu-İş ile sürekli yakın çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Kamu-İş’in çalışma yaşamındaki değerine ve önemine vurgu yapan Tatar, temel hedefin güçlü bir kamu maliyesi ve çalışanlarıyla müreffeh bir KKTC olduğunu belirtti.

Tatar, “KKTC devlet yapısını, ekonomik ve siyasi yapısını korumak bizler için çok önemli. Pandemi ile birlikte kamu maliyesinde daralma gördük. Zor günler geçirdik ama aldığımız önlemlerle önemli yol aldık” dedi.

2021 bütçesine başladıklarını, ekonomik ve mali beklentilerin, bu bütçede yer alacağını belirten Tatar, Türkiye’nin desteğiyle geleceğe umutla baktıklarını vurguladı.

Siyasi ve diplomasi yanında Anavatan Türkiye’nin ekonomik ve mali yardımlarının pandemi sürecinde daha da anlamlı olduğuna işaret eden Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile maaşlarda kesintileri geri ödedik. Sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başbakan Tatar, “KKTC Devleti’ni yaşatmak ve yüceltmek için bu yola çıktık.  Kıbrıs Türk halkı eşitlik temelinde bu adada var olmaya devam edecektir. Bunun için devletimizin ekonomik yapısını güçlü tutmak bizler için hayati önem arz eder” ifadelerini kullandı.

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Kurum ve kuruluşları daha da güçlendirerek, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına sahip çıkmak istediklerini vurgulayan Tatar, “Kıbrıs’ta yeni bir gelecek istiyoruz. Yeni görüşler, yeni öneriler ortaya koyuyoruz. Federal çözümden umut kalmamıştır. Yan yana yaşayan iki devlet formülünü sonuna kadar desteklemek gerekir. Federal anlayış denilerek, günün sonunda bizi üniter yapıya götürmek isteniyor; sıfır asker sıfır garanti noktası talep ediliyor ama federal çözümle ilgili Anavatan Türkiye’den gelen mesaj tarihi önemdedir. Federal çözümün artık mümkün olmadığı net bir şekilde ortaya konulmuştur. Halkımız herşeyin farkındadır. Umarız alması gerekenler de bu mesajı almıştır” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Alternatifler masaya gelmeli... Konfederal çözüm, AB çatısı altında iki devlet düşünülebilir... BM Güvenlik Konseyi kararları deniyor. Halkımız seçimde bizi seçerek, dünyaya bizim vizyonumuzu da benimsediğini açıkça gösterecektir. Bu durumda dünya da bizi dinlemek zorundadır” görüşünü de dile getirdi.

KAMUSEN ZİYARETİ

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini almak ve seçim vizyonunu paylaşmak için başlattığı ziyaretler kapsamında Kamu-Sen Genel Merkezi’ni de ziyaret etti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar da, Kamu-Sen ile birlikte geçmişte çalışanların hakkı için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Tatar, “Önemli olan KKTC’nin güçlendirilmesidir ve insanımıza, üretene, çalışana daha fazla refah sunabilmektir. Cumhurbaşkanı adayı olarak, geçmiş çalışmalarımla, tecrübemle, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle bunu başarabiliriz” dedi.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bakıldığında değeri ve öneminin daha da arttığına işaret eden Tatar, “Egemen eşitlik temelinde yep yeni bir geleceği Kıbrıs Türk halkına yaratabiliriz” diye konuştu.

Halkı, “federal çözüm” denilen “maceraya” sürüklemenin anlamı kalmadığını vurgulayan Tatar, Mavi Vatan’daki hakları da gözeterek, güvenli ve yepyeni bir gelecek için daha güçlü KKTC yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

Pandemi nedeniyle dünya çapında bir ekonomik daralma yaşandığına işaret eden Tatar, buna karşın alınan önlemler ve Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’de maaşların normale döndüğünü anlattı.

Vaka sayısının her zaman kontrol altına olduğuna işaret eden Tatar, pandemi ile ekonomiyi aynı paralelde götürmek ve kamu maliyesinin ayakta tutabilmek için çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.      

Başbakan Tatar, “Beni çok iyi tanıyorsunuz. KKTC’nin kalkınması, Türkiye ile iyi ilişkiler ve insanımıza daha fazla refah verebilecek bir ortam ve yeni bir gelecek için geçmişte olduğu gibi yarın da çalışmaya devam edeceğimden kuşku duymadığınızı biliyorum” diye konuştu.

(EMR/YIL)

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