Tatar, Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nu Kabul Etti

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Turgay Deniz başkanlığındaki Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nu kabul etti.



UBP’den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kamu Görevlileri Yasası ile ilgili görüşlerini UBP ile paylaşmak istediklerini belirtti.



Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar kabuldeki açıklamasında, kamu reformu diye sunulan yasa taslağı konusunda kendilerinin de olumsuz buldukları yönler olduğunu belirtti ve Ticaret Odası’nın yaklaşımlarını mutlaka dikkate alacaklarını kaydetti.



Tatar, UBP’nin; Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişmesi, tüccar, esnaf ve sanayicinin önünü görebilmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirtti ve “Bütün çabamız bu yöndedir. Sivil toplum kuruluşları ile bağlantılarımızı daha da geliştirerek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” dedi.



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