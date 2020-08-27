Tatar Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi\'nde İncelemelerde Bulundu

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, bugün Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde sanayici ve üretici sektörünün güncel konularla ilgili görüşlerini alan Tatar, KKTC'nin izolasyonlara rağmen dünya standartlarında markalaşmış ürünler yaratmayı başarabildiğini kaydetti.

Ekonominin çarklarını pandemiyi de dikkate alarak döndürmeye çalıştıklarını ifade eden Tatar, "Herşeyin başı sağlık diyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın özverisi ortada... Bununla paralel ekonomiyi de durdurmadan, yeni önlemlerle yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Hala bir takım sıkıntılar olduğunu ama başka ülkelere kıyasla KKTC’nin bu sıkıntıları daha rahat yönettiğini belirten Tatar, “Öğrenci sayısında artışı sağladık. Yaklaşık 9 bin öğrenci bekliyoruz. Gençlerin sağlık içinde gelmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarı hepimizindir" diye konuştu.

(ÖZ/HA)