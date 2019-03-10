Tatar Küçük’ün Ölümü Üzerine Mesaj Yayımladı

“MİLLİ MÜCADELEMİZE, PARTİMİZE VE ÜLKEMİZE HİZMETLERİ İLE TARİHİMİZDEKİ YERİNİ ÇOKTAN ALMIŞ, UNUTULMAYACAKLAR ARASINA ADINI YAZDIRMIŞTIR”

Lefkoşa, 10 Mart 19 : UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP eski Genel Başkanlarından ve Başbakanlardan İrsen Küçük’ün bu sabah vefat etmesi dolayısı ile bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanlarından, eski Başbakanlardan değerli büyüğümüz İrsen Küçük’ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

İrsen Küçük, milli mücadelemize, partimize ve ülkemize hizmetleri ile tarihimizdeki yerini çoktan almış, unutulmayacaklar arasına adını yazdırmıştır.

Kıbrıs Türk Halkı ve partimiz onun Erenköy mücahidi, ziraat mühendisi, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, UBP Genel Sekreteri, UBP Genel Başkanı, Tarım Bakanı ve Başbakan olarak verdiği hizmetleri hep anacaktır.

Merhuma Allahtan rahmet, yaslı ailesine, sevenlerine, Ulusal Birlik Partisi’ne ve Halkımıza başsağlığı diliyorum.”



(ÖZ/HA)