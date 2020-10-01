Tatar Ktso’yu Ziyaret Etti…“ Maraş’ın Açılması İçin Yol Haritamız Hazırdır”

Lefkoşa, 1 Ekim 20 (.): UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ın açılması için yol haritalarının hazır olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Candan Avunduk ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

UBP’den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu.

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ülke ekonomisine yön veren önemli bir ekonomik kuruluş olduğuna işaret ederek, üretim ve istihdam alanlarına katkıları nedeniyle odaya teşekkür etti.

Tatar, “Pandemi döneminde sizinle yakın çalıştık, özel sektörün ayakta kalması için, birlikte karar verdik, diyalog yürüttük.Ülkenin geleceğine yön verirken elbette sanayi odasının da görüşlerini almak gerekir” dedi.

Kıbrıs sorunu ile ilgili vizyonunu anlatan Tatar, “Alternatifler de masaya gelmeli, egemen eşitlik temelinde, yan yana iki devlet, kadife ayrılıkta ya da AB çatısı altında iki devlet olabilir. Maraş’ın açılması için yol haritamız hazırdır ”diye konuştu.

Tatar şöyle devam etti:

“Federal çözüm adı altında gelinen nokta, çoğunluğun, azınlığa hükmetmesidir. Rum tarafının anlayışı budur. Verilen tavizlerle, yanlış politikalarla, süreç bu noktaya getirilmiştir. Bizler o nedenle verilen tavizleri kabul etmiyoruz. Sandıktan çıkacak netice çok önemlidir. Halkımız bir değerlendirme yapacaktır.”

KKTC gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, federal çözüm adı altında ebediyen masada tutulamaz. Bu aşamada artık kendi yönünü çizecektir. Bizlerle yeni geleceğini belirlemek durumundadır” diye konuştu.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI