Tatar: “kızılyürek, Akel’den Avrupa Parlamentosu’na Seçilmiş Olsa Ne Olacak?"

TATAR’DAN ELEŞTİRİ...

“KIZILYÜREK, AKEL’DEN AVRUPA PARLAMENTOSU’NA SEÇİLMİŞ OLSA NE OLACAK? KIBRIS TÜRKÜ HAKKINI ALMIŞ MI OLACAK? HAYIR. O HALDE NE YAPILMAK İSTENİYOR?”

Lefkoşa, 11 Mart 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu seçimleri için aday gösterilmesinin Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının Avrupa Parlamentosu’ndaki 2 sandalyesini gasp etmekte olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini” söyledi.

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, “Kızılyürek, AKEL’den Avrupa Parlamentosu’na seçilmiş olsa ne olacak? Kıbrıs Türkü hakkını almış mı olacak? Hayır. O halde ne yapılmak isteniyor?” diye sordu.

Tatar açıklamasında, Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu seçimleri için aday gösterilmesinin Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının Avrupa Parlamentosu’ndaki 2 sandalyesini gasp etmekte olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini ifade ederek, AKEL’in kurnazlık yaparak Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp edemeyeceğini, ENOSİS’çi bir parti olduğunu unutturamayacağını kaydetti.

Niyazi Kızılyürek’in aday yapılmasının Kıbrıs Türkü’nün haklarına saygı gösteriliyormuş imajını yaratmak olduğunu ifade eden Tatar, bunun mümkün olmayacağını da belirterek Kızılyürek’e destek verdiğini iddia ettiği Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP, Girne Düşünce Derneği, Yenidüzen Gazetesi ve Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’i eleştirdi.

Tatar açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Kızılyürek ve AKEL’in hedefi bellidir. Güya on binlerce Kıbrıs Türkü’nü 26 Mayıs’ta Rum tarafına geçirecekler ve Kızılyürek için oy kullandıracaklar ve seçtirecekler. Seçilse ne olacak ki?

Kıbrıs Türkü hakkını almış mı olacak? Hayır. Ama ne olacak?

Kıbrıs Türkü kendi ayrı seçim yapma hakkından, seçme seçilme hakkından geri adım atmış olacak.

Böyle bir şeye müsaade edilmemeli, herkes halkımızın çıkarlarını ön planda tutmalıdır.”

(RU/ÖK)