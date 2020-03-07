Tatar, Kıbrıs Türk Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi İle Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 7 Mart 20 : Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi ile Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’ni ziyaretinde yaptığı konuşmada Tatar, örgütsel çalışmaların topluma ve ekonomiye büyük faydaları olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nin örgütsel çalışmalarını takdirle karşıladığını kaydeden Tatar, birliğin kaynakların kullanımında gösterdiği önderliğin önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, “Kaynakların kullanımında gösterdiğiniz önderlik ve liderlik. Türkiye Cumhuriyeti ile temaslar, kaynak akışı ve bunun dağıtılması fevkalade önemli” dedi.

Tatar, bir takım ekonomik sıkıntıların aşılmasında birliğin ortaya koyduğu irade ve verdiği düşük faizli krediler ile esnafın rahatlatıldığını kaydetti.

EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ ZİYARETİ…

Başbakan Tatar Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaretinde yaptığı açıklamada da derneğin çalışmalarını takdirle izlediklerini vurguladı.

Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda konuşurken de “Rum tarafı ile Kıbrıs Türkü’nün beklentilerini karşılayacak bir anlaşma yapılmasının mümkün olmadığının ortaya çıktığını” söyledi.

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