banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.037
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.8125
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376
Flaş Haber
Yine trafik kazası: 1 yaralı
Kapat

Tatar, Kathimerini Gazetesinin Sorularını Yanıtladı

Lefkoşa, 20 Eylül 20 (TAK): Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Adayı  Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Kathimerini gazetesinin sorularını yanıtladı.

20 Eylül 2020 Pazar 17:57
Tatar, Kathimerini Gazetesinin Sorularını Yanıtladı
banner337
banner351

Lefkoşa, 20 Eylül 20 (TAK): Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Adayı  Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Kathimerini gazetesinin sorularını yanıtladı.

“SAĞ GÖRÜŞTE OYLARIN BİZİM ÜZERİMİZDE TOPLANACACAĞINI GÖRÜYORUZ”

Çok sayıdaki aday sağ oyların dağılması tehlikesini gündeme getirir mi?” sorusuna Tatar, “Ulusal Birlik Partisi 11 Ekim 1975’te kuruldu. Güzel bir tesadüf; 45’nci kuruluş yıldönümümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimin gidiyoruz. UBP, bir misyon partisidir. UBP, mazisi çok eskilere giden Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük, egemenlik, çağdaşlık, refah ve huzur içinde yaşama mücadelesinin partisidir. Diğer sağ dediğiniz partiler bizden çok sonraları ortaya çıktılar” yanıtı verdi.

Diğer sağ görüşlü partilere, adaylarına ve sevenlerine saygılarına olduğunu belirten Tatar, “Ama bu yarışta biz öndeyiz ve bu seçim başka bir seçim. Bu seçim bizim, yani Kıbrıs konusunda alternatif çözümlerin masaya gelmesini isteyen, bunu yapabilecek olan, Maraş’ın kapalı bölümünü KKTC yönetiminde 1974 öncesi sakinlerine açarak dünyaya kazandırmaya karar veren, Cumhurbaşkanlığı’nı halka açacak olan UBP adayının , yani benim kazanmam gereken bir seçimdir. Tüm veriler de bunun  olabileceğini gösteriyor. Dolayısı ile ben sizin sağ dediğiniz, bizim KKTC’nin yaşamasını ve yücelmesini samimiyetle isteyen, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana olan kesimin oylarının bende toplanacağını düşünüyoruz. Dolayısı ile herhangi bir sıkıntı verici oy dağılımı olmasını beklemiyoruz” dedi.

“SEÇİM SONRASI HÜKÜMETTE ORTAYA ÇIKACAK TABLOYA BAKACAĞIZ”

“İktidar ortağınız ile beraber bu seçimlere katılıyor olmanız hükümetin geleceği açısından sorun teşkil etmiyor mu?” sorusu karşısında Tatar “Bekleyip göreceğiz. Siyasette olasılıklar var ama bunlardan hangisinin yaşam bulacağı yaşanan veya yaşanacak süreç ile ortaya çıkacak tabloya, bu tabloya bağlı olarak yapılacak değerlendirmelere bağlıdır” değerlendirmesinde bulundu.  

“KIBRIS'TA ÇÖZÜM ARTIK UZAMAMALI. FEDERASYON OLMUYOR, ALTERNATİF MODELLER MASAYA GELMELİ”

“Ben görüşmelere açık bir Cumhurbaşkanı olacağım; ancak bu asla Crans Montana’da kalınan yerden devam edeceğim anlamına gelmez” diyen Tatar, “Sayın Anastasiadis 2013’te Rum Yönetimi Başkanı seçildiğinde Sayın Hristofyas’ın bıraktığı yerden devam etmemişti” hatırlatmasında bulundu. Tatar, “Kimse benim Sayın Akıncı’nın bıraktığı yerden devam edeceğimi düşünmesin. Nasıl ki Sayın Anastasiadis 2013’te görüşmelere başlamak için bir dizi ön temas yapılmasını istemişti, bizim de bazı taleplerimiz olacak” şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

banner341
“Geniş, deneyimli, dünyayı ve Kıbrıs konusunu çok iyi bilen bir ekiple çalışacağım. Ekibim şu anda dahi günü günü gelişmeleri izliyor. Bizim en önemli hedefimiz öncelikli olarak hidrokarbon meselesini halletmek olacaktır. Bu meseleyi bile çözemezsek diğer konuları nasıl çözeceğiz? Bize göre bu konuyu gerçekler temelinde, hakkaniyet esasına dayalı olarak, karşılıklı anlayışla halledebilirsek diğer meselelerin çözümünde daha rahat olacağız. Kıbrıs konusunun çözümü ise artık uzamamalıdır. Federasyon madem ki olmuyor, diğer alternatif çözüm modelleri masaya gelmelidir. Bu düşüncelerimizi seçilir seçilmez bütün ilgili uluslararası örgütler ve ülkelere anlatacağız”.​

“MÜZAKEREYE ANCAK, SONUÇ ODAKLI BİR SÜREÇ OLACAKSA BAŞLARIZ”

Masaya oturmaları halinde neyi görüşeceklerini, temel noktalarda uzlaşıp uzlaşmadıklarını, uzlaşı yoksa, ne olacağını önceden belirlemelek gerektiğini kaydeden Tatar, “Bu süreç de öyle uzayıp gitmemelidir. Halkımızın bir beş yıl daha kaybetmesine biz artık izin vermeyiz. Bir süreç başlayacaksa sonuç odaklı olmalıdır , belirli bir takvime dayalı ilerlemelidir ve ucu kapalı olmalıdır” dedi.

“ Ben dünya insanıyım. Yıllarca Londra’da, İstanbul’da yaşadım. Kıbrıs’ı da çok seviyorum. Pratik bir kişiyim” diyen Tatar, “Yaşananlar ve gerçekler göz ardı edilmezse inanırım ki Kıbrıs konusunda Kıbrıs’taki iki halk olarak, Türkiye-Yunanistan ve bölgenin yararına olacak yeni bir başlangıç , yeni bir ortaklık yapabiliriz. Türkiye bizim için, biz de Türkiye için çok önemliyiz. Türkiye bizim garantörümüz ve Anavatanımızdır” ifadesini kullandı.

Ersin Tatar, “Tarihi, kültürel, sosyo-ekonomik çok güçlü bağlarımız vardır. Biz UBP olarak Türkiye ile iki devlet esasına dayalı olarak, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkilerimizi en iyi, en ileri noktaya taşıma kararlılığında bir partiyiz. Bu anlayışımız Cumhurbaşkanlığı’na da yansıyacak, Sayın Akıncı döneminde Sayın Akıncı’nın Türkiye’ye yönelik yanlış sözleri ve eleştirileri nedeniyle  ortaya çıkan sıkıntılar ortadan kalkacaktır” dedi.

MARAŞ'IN AÇILMASI FAZLA ZAMAN ALMAYACAKTIR

Kapalı Maraş'la ilgili soruları da yanıtlayan Tatar, “ Maraş’ın kapalı bölümünün de açılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu bir süreç meselesidir. Elimizde bir yol haritası vardır. Karar verilmiştir; Maraş açılacaktır. Geriye kalan hazırlıkların tamamlanması ve zamanın belirlenmesidir. Bu da çok zaman alacak değildir” değerlendirmesinde bulundu.

DOĞU AKDENİZ'DE GERİNGİNLİĞİN NEDENİ TÜRK TARAFI DEĞİLDİR

Doğu Akdeniz'de gerginliğin nedeninin, bu bölgede hiç olmaması gereken Yunanistan, Fransa ve onları bu bölgeye sokmaya çalışan Anastasiadis yönetimi olduğuna değinen Tatar, “ Bu gerginlik tabii ki Kıbrıs konusunu da olumsuz yönde etkilemektedir. KKTC’de yapılan tüm kamuoyu yoklamaları, halkımızın bu gerginlikten  Rum kesimini sorumlu tuttuğunu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramaları yapmasını, etkin ve fiili garantörlüğünün devamını desteklediğini ve federal çözüm olacağına inanmadığını ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

(FG)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine trafik kazası: 1 yaralı
Yine trafik kazası: 1 yaralı
İngiltere Türk toplumu Metehan Bebek için seferber oldu!
İngiltere Türk toplumu Metehan Bebek için seferber oldu!
Hamamcıoğlu, “GAÜ hazırlık muafiyet sınavını, yüz yüze ve onlıne olarak yapacak”
Hamamcıoğlu, “GAÜ hazırlık muafiyet sınavını, yüz yüze ve onlıne olarak yapacak”
Sağlık Bakanlığı Covid -19 Spesifik İmmün Plazma Bağışı Çağrısını Yineledi
Sağlık Bakanlığı Covid -19 Spesifik İmmün Plazma Bağışı Çağrısını Yineledi
Özersay: “mıchel’in Rum Tarafına “yalnız Sözle Değil Eylemle Destek Sözü” Vermesini Endişeyle Karşılıyoruz”
Özersay: “mıchel’in Rum Tarafına “yalnız Sözle Değil Eylemle Destek Sözü” Vermesini Endişeyle Karşılıyoruz”
Akıncı: “federasyon İki Eşit Kurucu Devletli Bir Yapıdır. Üniter Tek Bir Yapıdan Söz Eden Yoktur“
Akıncı: “federasyon İki Eşit Kurucu Devletli Bir Yapıdır. Üniter Tek Bir Yapıdan Söz Eden Yoktur“
RES-BİR: "Yeter ki herkese eşit davranın"
RES-BİR: "Yeter ki herkese eşit davranın"
Özersay: "Doğu Akdeniz'deki güçlerle aşık atabilecek bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var"
Özersay: "Doğu Akdeniz'deki güçlerle aşık atabilecek bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var"
HTKS'den EL-SEN'e destek
HTKS'den EL-SEN'e destek
KTÖS Genel Sekreteri Elcil: “Uyarı grevimiz devam edecek”
KTÖS Genel Sekreteri Elcil: “Uyarı grevimiz devam edecek”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim