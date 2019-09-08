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Tatar, Kantara\'daki Yangın Yerinde İnceleme Yaptı

Lefkoşa, 8 Eylül 19 (.): Başbakan Ersin Tatar Kantara dağlık bölgesinde çıkan yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Tatar, Kantara\'daki Yangın Yerinde İnceleme Yaptı

Lefkoşa, 8 Eylül 19 (.): Başbakan Ersin Tatar Kantara dağlık bölgesinde çıkan yangın yerinde incelemelerde bulundu.

08 Eylül 2019 Pazar 16:44
Tatar, Kantara\'daki Yangın Yerinde İnceleme Yaptı

Lefkoşa, 8 Eylül 19 (.): Başbakan Ersin Tatar Kantara dağlık bölgesinde çıkan yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Başbakan Tatar olay yerinde yaptığı açıklamada “Orman Dairesi, İtfaiye ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı çalışanları ile bölge halkının çabaları ile söndürülmüştür. İlgililere büyük bir felaketin önlenmesinde gösterdikleri yoğun uğraşları için teşekkür ederim.. hepimize geçmiş olsun" dedi.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da Başbakan'a eşlik etti. 

KAMP BOŞTU

Öte yandan Gençlik Dairesi'ne bağlı Kantara Kampı'nın üst tarafında yer alan yangın sırasında kampın boş olduğu belirtildi. Gençlik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Daire Müdürü Hasan Eren de yangın yerine gitti. Eren, Kantara yaz kamplarının geçtiğimiz Cuma günü sona erdiğini ve kampın boş olduğunu belirtti.

(GÜL) FOTOĞRAFLI

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