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Tatar: “hedef Alternatif Kaynaklara Yönelerek Uygun Fiyata Elektrik”

BAŞBAKAN TATAR, EL-SEN HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Tatar: “hedef Alternatif Kaynaklara Yönelerek Uygun Fiyata Elektrik”

BAŞBAKAN TATAR, EL-SEN HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:17
Tatar: “hedef Alternatif Kaynaklara Yönelerek Uygun Fiyata Elektrik”

BAŞBAKAN TATAR, EL-SEN HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

ÖZKIRAÇ: “ÖZERK, DEMOKRATİK VE PROFESYONELCE YÖNETİLEN BİR KIB-TEK’İN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR”

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Elektrik Kurumu’nun bir değer olduğunu, yapısının korunarak işlevselliğinin artırılması gerektiğini belirterek “Çevreyi de koruyarak, alternatif kaynaklara yönelerek, üretimi daha uygun fiyatlı ve verimli hale getirmeyi istiyoruz” dedi.

Başbakan Tatar, Kubilay Özkıraç Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) heyetini kabul etti.

Görüşmede Elektrik Kurumu’nun içinde bulunduğu durum, elektrik alanında yaşanan sorunlar ve bunlara alternatif çözüm önerileri ele alındı.

ÖZKIRAÇ

EL-SEN Başkanı Kubilây Özkıraç, son dönemde gündemde olan ekonomik iş birliği paketinin geçmiş hükümet tarafından hazırlandığını belirterek, EL-SEN’in yasa taslağının halen Meclis’te durduğunu, özerk, demokratik ve profesyonelce yönetilen bir KIB-TEK’in hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Özkıraç, KIB-TEK’in dağıtım, üretim ve iletiminin satılmasına karşı olduklarını belirterek, Maliye Bakanı’nın KIB-TEK hakkındaki teknik bilgiden uzak ve kabul edilemez açıklamalarının da çalışanlar arasında üzüntüyle karşılandığını ifade etti.

KIB-TEK’in eleman ihtiyacının ilgili bakanlıklar ve Başbakanlığa iletilmesine rağmen eksikliğin giderilmediğini, kurum ambarlarında malların “sıfır” noktasında olup hiçbir ihaleye çıkılmadığını, ihtiyaç duyulan dört jeneratörün alınmadığını belirten Özkıraç, üretimi gerçekleştiren personelinse güvenlik malzemelerinden yoksun çalıştığını ve hayati riski bulunduğunu vurguladı.

Özkıraç, KIB-TEK’in yakıt sıkıntısı çektiğini de belirterek, Başbakan Tatar’ın KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulabilmesine katkı yapacağından emin olduğunu, EL-SEN’in tek kaygısının halkın temiz, sorunsuz ve ucuza üretilebilen elektrik enerjisine ulaşabilmesi olduğunu ifade etti.

Sendikanın her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu söyleyen Özkıraç, altyapı yatırımları gerçekleştirilecekse KIB-TEK çalışanlarının fedakârlığa hazır olduğunu belirtti.

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“HER AY AKSA’YA VERİLEN 50 MİLYON’A YAZIK”

Özkıraç her ay AKSA’ya elektrik üretimi için verilen 50 milyon TL’ye ve halkın parasına yazık edildiğini de söyledi.

“DÜNYAYLA ENTERKONEKTE OLMAMIZ GEREK, TÜRKİYE’YLE DEĞİL…”

Özkıraç, Avrupa Birliği’nin uygulamalarından dolayı Türkiye ile değil dünyayla entegre olmak gerektiğini de ekledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da kaliteli ve makul fiyatlı elektriğe ulaşımın önemine işaret ederek, aynı zamanda KIBTEK’in yapısının korunarak çalışanların haklarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tatar, hem çalışanlar hem ülke menfaatinin korunması için ilgili Bakan ve KIB-TEK Yönetim Kurulu ile sendikanın istişare içinde en iyi değerlendirmeyi yapacağını kaydederek, ülkedeki turizm, yükseköğretim ve inşaat/konut ve sanayi sektöründeki gelişimin artan bir enerji ihtiyacını da beraberinde getirdiğini, buna bağlı üretimin artırılması gerektiğini anlattı.

Sürdürülebilir bir yapı için rekabetin gerekli olduğunu belirten Başbakan, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesinde büyük fayda gördüğünü, enterkonnekte sistemin paçal maliyet bakımından da avantajları olduğunu söyledi.

Elektrik Kurumu’nun bir değer olduğunu, yapısının korunarak işlevselliğinin artırılması gerektiğini de kaydeden Tatar, çevreyi de koruyarak, alternatif kaynaklara yönelerek, üretimi daha uygun fiyatlı ve verimli hale getirmeyi istediklerini belirtti.

Tatar, yenilenebilir enerji, kabloyla elektrik ve ilerleyen zamanlarda gazla en doğru modelin oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan -Fotoğraf: Erol Uysal

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