Tatar Hava-sen‘i Kabul Etti

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Buran Atakan başkanlığında Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları ve Hava Taşıyıcıları Sendikası (HAVA-SEN) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

UBP’den verilen bilgiye göre, Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, “devletin Kıbrıs Türk Hava Yolları binasının satışından elde ettiğini paranın Hava-Sen üyelerinin ihtiyat sandığı alacaklarının ödenmesinde kullanılması” konusunda UBP’nin kendilerine yardımcı olmasını istedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da açıklamasında “ kimsenin yasal olan hakları ve mahkeme kararlarını yok sayamayacağını” vurguladı.

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