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Tatar, Güzelyurt İlçe Örgütü Tarafından Düzenlenen Geceye Katıldı

“KIBRIS TÜRKÜ BU NOKTALARA MÜCADELEYLE VE TÜRKİYE’NİN KATKILARIYLA GELDİ. ATACAĞIMIZ ADIMLAR, ALACAĞIMIZ KARARLAR SON DERECE ÖNEMLİ”

14 Ağustos 2020 Cuma 18:29
Tatar, Güzelyurt İlçe Örgütü Tarafından Düzenlenen Geceye Katıldı
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“KIBRIS TÜRKÜ BU NOKTALARA MÜCADELEYLE VE TÜRKİYE’NİN KATKILARIYLA GELDİ. ATACAĞIMIZ ADIMLAR, ALACAĞIMIZ KARARLAR SON DERECE ÖNEMLİ”

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, halka kulak verdiklerini, Kıbrıs Türkü’nün çıkarları için çalıştıklarını kaydederek, “Kıbrıs Türkü bu noktalara mücadeleyle ve Türkiye’nin katkılarıyla geldi. Atacağımız adımlar, alacağımız kararlar son derece önemlidir. Yanlış yapılır, gereken direnç gösterilmezse verilen mücadeleye yazık edilir” dedi.

Başbakan Tatar, Güzelyurt İlçe Örgütü tarafından düzenlenen geceye katılarak, partililerle bir araya geldi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, gecede konuşan UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşananlara işaret ederek, “Türkiye ve KKTC açısından son çeyrek asrın en kritik döneminden geçiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, bölgedeki hakların savunulmasında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile beraber hareket edildiğini söyleyerek, “Mavi Vatan’da KKTC ile Kıbrıs Türkü’nün önemli bir rolü olduğunu” kaydetti.

Rum-Yunan ikilisiyle onlarla iş birliği yapanların Kıbrıs Türkü ile Türkiye’nin haklarını yok sayarak bazı oyunlar oynamaya çalıştıklarını ifade eden Başbakan Tatar şöyle konuştu:

“Yapılmak istenenleri çok yakından takip etmeliyiz. Rum-Yunan ikilisinin niyetini doğru anlamalıyız. Kıbrıs Türkü bu noktalara büyük bir mücadele sonunda ve Türkiye’nin katkıları ile gelmiştir. Atacağımız adımlar, alacağımız kararlar son derece önemlidir. Yanlış yapılır, gereken direnç gösterilmezse verilen mücadeleye yazık edilmiş olunur. Ben halkımızı tanıyorum. Halkımız kendi kendini yönetme hakkından, güvenliğinden, egemenliğinden asla geri adım atılmasını istemiyor. Biz halkımıza kulak vererek, halkımızın çıkarları için çalışıyoruz. Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğü, güvenliği ve refahı için vardır, var olmaya ve başarılar elde etmeye devam edecektir.”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu bağlamda da büyük önem taşıdığını belirten Tatar, bu seçimin “KKTC’yi yürekten savunanlarla, hala daha federal bir anlaşmadan bahsedenlerin yarışı olacağını” söyledi.

Tatar, kırılganlık ve dargınlıkların bir kenara bırakılmasını da isteyerek, partililerine kenetlenme çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı yarışını kazanmak için partinin tüm mekanizmalarının aktif şekilde çalışmasının önemine değinen Tatar, esas olanın insanları sandığa götürebilmek olduğunu kaydetti.

Kendisinin Cumhurbaşkanlığı makamına layık görülmesinin Türk dünyasına da önemli bir mesaj vereceğini ifade eden Tatar, bu mesajın KKTC’ye inanılması ve sahiplenilmesi olduğunu söyledi.

Tatar,11 Ekim’in UBP’nin kuruluş günü olduğunu, tüm UBP’lilerin bu günde sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak, “KKTC’nin önünü açacak bu fırsat iyi değerlendirilmeli” dedi.

SANER

Gecede konuşan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, başarılı işlere imza attıklarını ve şimdi de hedeflerinin KKTC’yi yaşatmaya ant içmiş Başbakan Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı sarayına taşımak olduğunu ifade etti.

GÜNDÜZ

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz de Kıbrıs Türk halkının geçmişini unutmayıp, halkın kimliğini yok etmeden geleceğe taşıyacak bir lidere ihtiyacı olduğunu belirterek, bu liderin Ersin Tatar olduğunu ve saraya yürüyüşün başladığını söyledi.

(RÇ/HÖ)          FOTOĞRAFLI

 

 

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