“PANDEMİ SÜRECİ İÇİN BÜYÜK MÜCADELE VERİYORUZ. KAMU MALİYESİNİ ÇÖKERTMEDEN, İŞSİZLİĞİ ARTIRMADAN, EKONOMİK ÇARKLARI DA DÜŞÜNEREK HEM ÖNLEM ALDIK HEM DE AÇILIMLAR UYGULADIK”

“ELBETTE ELEŞTİRİ DE ALACAĞIZ AMA BİR BUÇUK YILDA EKONOMİK VE MALİ ANLAMDA YAPILANLARIN DA DİKKATE ALINMASINI İSTİYORUZ” DEDİ.

Lefkoşa, 3 Eylül 20 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, pandemi süreci için büyük mücadele verdiklerini, kamu maliyesini çökertmeden, işsizliği artırmadan, ekonomik çarkları da düşünerek hem önlem aldıklarını hem de açılımlar uyguladıklarını kaydetti.

Tatar, “Elbette eleştiri de alacağız ama bir buçuk yılda ekonomik ve mali anlamda yapılanların da dikkate alınmasını istiyoruz” dedi.

Ersin Tatar, Güzelyurt bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

“ÇOK FARKLI BİR SEÇİME DOĞRU GİDİYORUZ”

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, gecede, bakanlar, milletvekilleri, Güzelyurt İlçe Örgütü ile partililer de hazır bulundu.

Tatar, KKTC'nin içinde bulunduğu duruma ve Doğu Akdeniz'de yaşananlara işaret ederek, “Çok farklı bir seçime doğru gidiyoruz” dedi.

Kıbrıs adasının stratejik öneminin daha da arttığına işaret eden Tatar, ABD'nin bölgedeki çıkarını düşünerek Rumlara silah ambargosunu kaldırdığını söyledi.

“KKTC'NİN VARLIĞI VE ANAVATAN TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ YEGANE GÜCÜMÜZDÜR”

Bu adımla ABD'nin Güney Kıbrıs'a daha da silahlanma hakkı verdiğini belirten Ersin Tatar, “Bu adımlar karşısında KKTC'nin varlığı ve Anavatan Türkiye'nin garantörlüğü yegane gücümüzdür” dedi.

“BİZLERİ BAŞKA MACERALARA SÜRÜKLEMEK İSTEYENLERE GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ”

Tatar şunları da kaydetti:

“Kazanımlarımızı, devletimizi, rahatlığımızı bozmak için çırpınan bir Rum Yönetimi karşısında dikkatli olmak zorundayız. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemlidir. Büyük oyunlar ve büyük çıkar ilişkileri karşısında, devletimize sahip çıkmazsak bizleri başka maceralara sürüklemek isteyenlere karşı gereken cevabı vereceğiz.”

Kıbrıs’ta federal anlayışın artık mümkün görülmediğini belirten Tatar, yan yana yaşayan, iki egemen eşit temelinde bir çözüm ve Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün şart olduğunu söyledi.

“MÜREFFEH BİR GELECEK KENDİ DEVLET ÇATIMIZ ALTINDA MÜMKÜN”

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hamleleriyle KKTC'nin daha da önem kazandığını vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının, su ve elektrik gibi dev projelerle müreffeh bir geleceğinin kendi devlet çatısı altında mümkün olduğunu kaydetti.

İnsanların özgür iradesi ile oy kullanacağına işaret eden Tatar, elbette eleştiri de alacaklarını, ama bir buçuk yılda ekonomik ve mali anlamda yapılanların da dikkate alınmasını istediklerini ifade etti.

Pandemi süreci için büyük mücadele vermekte olduklarını aktaran Tatar, kamu maliyesini çökertmeden işsizliği artırmadan, ekonomik hayatın çarklarını da düşünerek hem önlem hem de açılımlar uyguladıklarını söyledi.

“DÜNYADAN EKONOMİK ANLAMDA KOPMADIK”

Tatar, sorumluluk bilinci içinde önlemlere devam edeceklerini, altyapıyı da güçlendirmekte olduklarını, dünyadan da ekonomik anlamda kopmadıklarını dile getirdi.

Başbakan Tatar, “Varlığımızın devamı için, aydınlık ve yeni bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de çalışmalarımızın takdirini alacağımızdan kuşkumuz yoktur” dedi.

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