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Tatar Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (.): Başbakan, UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan İsmail Arter ile görüştü.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:56
Tatar Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (.): Başbakan, UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan İsmail Arter ile görüştü.
Tatar, Başkan İsmail Arter ile görüşmesi öncesinde belediye binasının damından Maraş’la ilgili incelemeler yaptı, kapalı Maraş’ın açılmasının sadece siyasi anlamda değil Mağusa’nın genişlemesi için de çok doğru bir adım olduğunu, hükumetin bunun altyapısını nihai noktaya taşıyarak Maraş’ın önümüzdeki aylarda açılmasının gündeme geleceğini söyledi.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar konuşmasında, yoğunluk içinde çeşitli görevlerinin de devam ettiğini, koronavirüsten dolayı bugün dahi çeşitli kararlar aldıklarını, KKTC’nin pandemi dönemini başarıyla yönettiğini ve en hafif etkiyle atlattığını, bunun da dışarıdan bakıldığında güzel bir algı olduğunu ifade etti.
Tatar, turizm ülkesi olan ülkede üniversitelerin başarısı ve ekonomik faaliyetlere yansımasının önemli olduğunu, öğrencilerin hangi tedbirlerle getirileceğinin konuşulduğunu söyledi. 
Başbakan Tatar, Gazimağusa’daki ziyaretlerine Limandan başladıklarını, Limanın kente yansımaları, altyapı ve imkânlarının geliştirilmesi konusunu değerlendirdiklerini, UBP’nin Gazimağusa için her zaman önemli düşünceleri olduğunu tekrardan konuştuklarını belirtti. 
İmar planının gündemde olduğunu, Genel Sekreterin başkanlığındaki komitenin öneri sunduğunu, en erken zamanda yanıt alınması temennileri olduğunu, Gazimağusa’nın imar planına önem verdiğini bildiğini kaydeden Başbakan Tatar, Maraş’taki harap binalara işaret ederek KKTC geliştikçe kapalı Maraş’ın açılmasının siyasi anlamda değil Mağusa’nın genişlemesi için çok doğru bir adım olduğunu söyledi.

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Tatar, hükümetin Maraş’ın altyapısını nihai noktaya taşıyabilmesi ve önümüzdeki aylarda açılmasının gündemde olacağını, Gazimağusa Belediyesi’nin de bu konuda bölgenin planlanması, hizmetlerin götürülmesi konusunda görev üstleneceğini, belediye ile merkezi hükümetin bu süreci birlikte yöneteceğini kaydetti. 
Gazimağusa’ya yabancı yatırımcı geldiğini, uluslararası anlamda 7 medeniyeti içinde barındıran kültür şehri olan Gazimağusa’da bu emaneti ileriye taşımak adına, şehrin kanalizasyondan diğer projelere kadar en iyi şekilde düzenlenmesi, çağdaş standartları yüksek şehir haline getirilmesinin önemli olduğunu anlatan Tatar, hükumet olarak belediye başkanıyla birlikte istişare ederek Gazimağusa’ya hizmet vermenin görevleri olduğunu ifade ederek, Gazimağusa’yı ve belediyeyi ziyaret etmekten mutlu olduğunu söyledi.
ARTER
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Başbakan Ersin Tatar, bakan ve milletvekillerinin bölgedeki ziyaretler çerçevesinde belediyeyi de ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ersin Tatar’ın pandemi süreci nedeniyle çok yoğun bir tempoda çalıştığını gördüklerini söyledi. 
Başkan İsmail Arter, ülkeyle ilgili herkese görevler düştüğünü vurguladı ve Başbakan Ersin Tatar’a başarılar diledi.
(GÜL) FOTOĞRAFLI 
 

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